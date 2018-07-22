Дети звезд, чей пол не угадаешь по фото

Гардероб у Джексона вызовет зависть любой девочки. Шарлиз Терон не видит ничего странного в том, что ребенок очень любит платья принцесс и косички. На одной из прогулок папарацци запечатлели звездную семью: Джексон — в платье с диснеевской Белль из «Красавицы и Чудовища» и босоножках. А чуть ранее ребенка сфотографировали в ярко-розовой футболке, обтягивающих легинсах и… балетной пачке. Шарлиз как-то заметила, что вопрос гендерной идентификации ее дети будут решать сами, и если для этого понадобится заплести косы — ничего страшного. Кстати, Джексон — мальчик.

Шайло — первый биологический ребенок звездной пары. Кстати, фото крохи Питт и Джоли продали СМИ за рекордные 10 миллионов долларов — на сегодняшний момент это самые дорогие снимки знаменитостей в мировой истории. Шло время, и вот Шайло — почти копия красавицы-мамы, а одевается как папа — костюмы, галстуки, зачесанные назад короткие волосы. В 2014 году стало известно, что ребенок считает себя трансгендерным мальчиком, и родители отнеслись к этому довольно спокойно. Джоли, как и Шарлиз Терон, подчеркивает, что выбор пола — это так же нормально для человека, как выбор религии и образа жизни. И по ее мнению, чем раньше ребенок решит, кто он — мальчик или девочка, тем лучше. И да, биологически Шайло — девочка.

Анджело, ребенок Адель и Саймона Конекки

В 2012 году Адель родила Анджело — ребенок стал центром вселенной для певицы, она даже на длительное время прервала карьеру, чтобы полностью посвятить себя семье. О крохе Адель может говорить часами, хотя до сих пор скрывает от публики. Однако вездесущие папарацци не дремлют: во время посещения Диснейленда им удалось сфотографировать Адель и Анджело. Снимки буквально взорвали Сеть: ребенок был наряжен в платьице с оборочками, белые носочки и туфельки с декором. Певица, кстати, никак не прокомментировала образ малыша. Для справки: Анджело — мальчик.

Ноа можно часто увидеть в шикарных платьицах и туфельках. Обожает малыш и аксессуары — яркие сумочки, заколки для волос, ободки. А копна белокурых волос не оставляет сомнений — это же премиленькая девочка! «Мои дети могут надевать платья. Ноа их очень любит. Правил у нас нет — в моем доме каждый может быть таким, каким он хочет быть!» — говорит Меган. А Брайан полностью поддерживает жену: «Мне кажется, в возрасте 4−5 лет нужно только одно — веселиться. Появляясь в платьях, он никому не наносит вреда. Если ему хочется так выглядеть, прекрасно!» Как вы уже догадались, Ноа — мальчик.

Серафим, ребенок Ирены Понарошку

Некоторые наши звезды тоже отличаются демократичностью в воспитании детей. Ирена Понарошку ратует за естественное родительство, предоставляя своему ребенку полную свободу действий. Семилетний Серафим не носит юбочки, но очень любит длинные волосы, которые не дает отрезать, посещает салон красоты, где стилисты придают волосам форму и делают ухаживающие процедуры. Не каждая девочка в таком юном возрасте имеет личного стилиста! Правда, совсем недавно мальчик все же расстался с шикарными локонами. Но на девочку похож все так же — теперь Серафим предпочитает стиль бохо.

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