Бодровых много не бывает

Супруги Бодровы считают, что семья — смысл жизни каждого человека. Поэтому Михаил, выйдя на пенсию, взял на себя воспитание троих детей, пока Татьяна работает. А точнее — служит.

— Мне очень помогает муж, — делится Татьяна Бодрова. — Раньше, когда он тоже служил в Росгвардии, было сложнее все успевать. Сейчас Миша вышел на пенсию и большая часть домашних дел и забота о детях легла на его плечи. Я очень благодарна ему за это. Иной раз мне приходится задерживаться на работе допоздна или выходить на службу в выходные дни, когда в городе проходят какие-либо массовые мероприятия.

Из разговора понимаю, что и знакомство у них произошло на работе. В этот момент к беседе присоединяется Михаил, который рассказывает историю знакомства.

— Я в Росгвардии был инструктором по физподготовке, а Татьяна перевелась из другого подразделения в наш отдел кадров, — вспоминает Михаил. — Как раз у нас в отделе были плановые зачеты, которые принимал я. Татьяна с коллегами пришла их сдавать. Я сразу же обратил внимание на новую сотрудницу — положил глаз, как говорится. Но до определенного момента не признавался. Решил проверить, пройдет чувство или нет, и первое время нас связывали только рабочие отношения. Но чувства никуда не денешь… Вскоре пришлось рассекретиться, признаться в любви.

…Мы разговариваем с родителями на берегу пруда в «Царицыне», кормим уток. Рядом старшая дочь — тринадцатилетняя Светлана. Она внимательно следит за младшими братьями.

— Света у нас главная помощница, — улыбается мама. — А еще она углубленно изучает английский. Средний сын Федор занимается борьбой. Младший Владимир на плавание ходит.

— А я люблю что-нибудь придумывать и мастерить, — вступает в разговор Михаил Бодров. — В основном строить… С детьми вот планируем на дачном участке сделать городок.

У Татьяны тоже есть хобби — она вышивает картины бисером, любит вяз ать и делать сувенирное мыло ручной работы. Тематику своих работ Таня выбирает по-особому: с кем из друзей или родственников ассоциируется рисунок будущей картины или фигурка из мыла, тому и дарит готовую работу. Вяжет Таня в основном для детей и домашнего интерьера.

Есть в этой семье и забавные истории, одной из которых со мной поделились.

— Свете было лет пять, — с улыбкой вспоминает Михаил. — Детский сад, в который она на тот момент ходила, закрывали на лето, несколько групп объединяли в одну и передавали в другой сад.

— По дороге к нему было еще несколько похожих садов, — добавляет Татьяна. — Обычно дочку в сад отводила либо я, либо бабушка, но в этот день у нас не получалось. Пришлось идти Мише. Я в общих чертах рассказала супругу, куда идти, и назвала номер детского сада.

Прошли они один сад, другой. Дошли до очередного, Михаил спрашивает у дочки: сюда? Света говорит, да! — Воспитатели собирали детей возле входа, — с улыбкой вспоминает Бодров-старший. — Я оставил дочь с другими детьми, попрощался с ней и уже собрался уходить, когда одна из воспитательниц поинтересовалась, почему я здесь оставляю ребенка.

Это, разумеется, был совершенно не тот детский сад.

— Мне очень понравилась детская площадка, — смущенно добавляет Света, — и захотелось остаться в этом садике.

— Есть ли у вас какая-нибудь общая мечта? — интересуюсь я, пока мы идем к стоянке электрокаров, чтобы прокатиться по «Царицыну» с экскурсией.

— Наверное, самая заветная мечта в нашей семье — построить свой дом, посадить сад во дворе, — говорит Михаил.

— И чтобы в этом доме мы могли собираться с нашими многочисленными родственниками и друзьями, — добавляет Татьяна. — Да и детям было бы где играть, гулять и весело проводить время. Ребятам эта идея определенно нравится. Когда мы выезжаем на дачу, мальчишки с удовольствием помогают Мише ухаживать за участком, косят траву, убирают. Света помогает мне по дому.

Ребята мечтают попутешествовать всей семьей. Михаил признался, что хотел бы показать своей супруге Петербург, да и к родственникам в Германию слетать вместе. Пока, к сожалению, из-за ограничений по службе у Татьяны не получается присоединиться к семейным поездкам за границу.

Прощаясь с семьей, я задал последний вопрос. И ответ, честно говоря, меня удивил.

— Хотели бы, чтобы в вашей семье появились еще дети?

— Это актуальный вопрос, — смеется Татьяна. — Даже наш младшенький подходит к Мише и говорит: «Пап, скажи маме, что нам нужна маленькая девочка». Я тоже хочу!

И самое замечательное, что в этом супруги солидарны.