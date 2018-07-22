Курганские малыши готовятся к «Забегу в ползунках»

В следующую субботу, 28 июля, в спортивном комплексе имени В. Ф. Горбенко, больше известном, как «Молодежный» пройдет необычное спортивное состязание. «Забег в ползунках» совершат самые маленькие жители областного центра, малыши до года. Им предстоит за две минуты преодолеть дистанцию в пять метров.

По словам организаторов, по итогам соревнований призы получат победители категорий: «Самый юный участник», «Самый громкий участник», «Самая активная мама», «Самый активный папа», «Самая активная бабушка», «Самый активный дедушка», «Самый оригинальный костюм» и «Самая лучшая группа поддержки». Главное условие соревнований — помогать крохе руками, поддерживать или подталкивать нельзя. Заставить ребенка ползти к финишу можно любимой игрушкой, сладостями, музыкой или чем-то еще.

Обладатели первых трех мест в каждой возрастной категории получат ценные призы и подарки.

Фото:kikonline.ru