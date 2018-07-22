Во сколько в Финляндии обходится ребенок?

Новостная служба Yle выяснила, как рождение ребенка влияет на финансовое состояние семьи и сколько денег тратят родители в первые годы.

Рождаемость в Финляндии сокращается с 2011 года. В прошлом году она была на рекордно низком уровне. Что влияет на ее снижение? По мнению специалистов, причины могут быть культурными и экономическими.

Основная культурная причина — это то, что современные финны хотят продлить свою молодость. Многие считают, что ребенок нарушил бы привычный уклад жизни.

Помимо этого, ребенок перестал быть чем-то само собой разумеющимся. Предыдущие поколения считали детей естественным продолжением брака, теперь рождение детей стало осознанным и продуманным решением. Ребенку хотят дать лучшее, поэтому многие ждут подходящего момента.

— В современном мире над подходящим моментом, правильным партнером и жильем размышляют очень долго — говорит социолог Аннели Миеттинен.

Часть жителей страны предпочитает оставаться бездетными из-за заботы об окружающей среде. По их мнению, планета и так уже перегружена людьми.

Часть финнов просто-напросто не видят плюсов в жизни семей с детьми и отказываются от потомства вовсе. Помимо этого, желание рожать у женщин может снизиться из-за страха перед родами, который активно распространяется в различных группах в соцсетях. Мужчин же нередко останавливает необходимость нести ответственность за маленького человека.

Экономические причины еще более очевидны. Родители вынуждены покупать своему чаду практически все на протяжении всего его детства и юношества. Помимо этого, абсолютное большинство родителей хотя бы какое-то время сидят с ребенком дома, что также отражается на доходах семьи, на карьере и на будущей пенсии.

В прошлом десятилетии Статистический центр Финляндии и Исследовательский центр сферы соцздрава подсчитали, сколько денег в среднем требует один ребенок от зачатия до совершеннолетия. Сумма составила порядка 130 тысяч евро, однако эти данные почти за двадцать лет уже устарели. Новостная служба Yle решила выяснить, сколько сейчас в Финляндии стоит обзавестись ребенком и какие отдельные факторы влияют на эту стоимость.

Среднестатистические родители первого ребенка:

Маме около 29 лет, отцу примерно 31 год Средняя зарплата матери 1560 евро в месяц (от 18 до 29 лет) и 2418 евро в месяц (от 30 до 39 лет)

Средняя зарплата отца 1988 евро в месяц (от 18 до 29 лет) и 3350 евро в месяц (от 30 до 39 лет)

Мать проводит в декрете в среднем 6,2 месяца, отец в отцовском отпуске около одного месяца (те, кто берет этот отпуск)

Мать проводит в отпуске по уходу за ребенком в среднем 12,1 месяцев, отец — 7,4 месяцев (те, кто берет этот отпуск)

В 2014 году на пособие по уходу за ребенком получало 90 процентов семей с детьми, из них в восьми процентах случаев с ребенком сидел отец. Сколько стоят вещи для младенца? Для сравнения мы взяли две типичные финские семьи.

В первую входит 34-летняя Кати Пелтомаа, ее супруг Антти Пелтомаа и их почти двухлетняя дочь Эмилия. Мама работает секретарем в адвокатском бюро, в декрете провела восемь с половиной месяцев. Папа работает менеджером в сфере морской промышленности. Брал отпуск на 3,5 месяца.

Много детских вещей семья получила бесплатно от родственников и знакомых. Эмилия полностью была на грудном кормлении до шестимесячного возраста. Расходы рассчитаны до достижения дочерью возраста один год и девять месяцев.

Одежда — 1300 евро

Повседневные товары — 1340 евро

Питание — 1150 евро

Подгузники — 810 евро

Прочие расходы — 3900 евро

Итого: 8500 евро

Прочие расходы складываются из следующих составляющих: коляски (370 евро), витамины (105 евро), роды (262 евро), страховки (1000 евро), ясли-сад (1885 евро), товары для кормления (30 евро), крестины (100 евро), плавание и другие спортивные занятия (350 евро), игрушки (120 евро), гигиенические и косметические товары (250 евро), счет за воду (12,5 евро в месяц). Пяиви Пюннёнен и ее дочь Ииа Фото: Meeri Niinistö / Yle Вторая семья тоже состоит из трех человек: отец Томи Нюквист, мать Пяиви Пюннёнен и дочь Ииа, которой сейчас один год и девять месяцев. Родители получили много игрушек бесплатно, а большую часть детской одежды покупали в секонд-хендах. Дочка находилась на полном грудном кормлении до шести месяцев и на частичном до семи. Сейчас она есть уже ту же еду, что и родители.

Одежда — 479 евро

Повседневные товары — 1464 евро

Питание — 517 евро

Подгузники — 765 евро

Прочие расходы — 1636 евро

Итого: 4851 евро

Прочие расходы семьи складываются из следующих составляющих: детское автомобильное кресло (499 евро), пустышки (62 евро), страховка (450 евро), ванночка (23 евро), горшки (10 евро), столовые приборы (21 евро), стул для кормления (17 евро), первый день рождения (150 евро), пастилки с ксилитом (60 евро), счет за воду (7,5 евро в месяц). Как ребенок влияет на арендную плату Жилье у семьи, состоящей из двух родителей и ребенка, в среднем на 6 квадратных метров больше, чем просто у двух человек. В пересчете на среднюю аренду разница следующая:

Столичный регион — 94 евро

Тампере — 79 евро

Турку — 75 евро

Оулу — 70 евро

Ювяскюля — 76 евро

Йоэнсуу — 72 евро

Рованиеми — 72 евро

Города с 20 тысячами жителей или менее — 57 евро

По всей стране в целом — 77 евро

Источник: Статистический центр, 2017 Влияние на пенсию и карьеру Декретный отпуск влияет также на будущую пенсию. Если в декрет уходит работник на зарплате, то пенсионные отчисления осуществляются в обычном режиме. Если до уходящий в декрет не состоял в трудовых отношениях, то пенсионные отчисления производятся исходя из дохода примерно в 720 евро.

К примеру, матери, находившейся в декретном отпуске с 29 до 32 лет, будет начислено почтина 50% меньше пенсии, чем если бы она все это время находилась на работе. При зарплате в 1900 евро — 45,96 против 85,50 евро.

При этом, по словам исследователя Центра пенсионного обеспечения (ETK) Кати Куйтто, влияние детей на размер будущей пенсии довольно незначительное. В качестве основного фактора, вызывающего опасения ученых, она называет разницу в доходах мужчин и женщин.

Поскольку лишь небольшое количество мужчин берет отпуск по уходу за ребенком, он практически не отражается на величине пенсии. По словам Куйтто, у мужчин одним из основных решающих факторов являются периоды безработицы. Фото: Petri Lassheikki / Yle Согласно результатам проведенного в Дании исследования, рождение ребенка в среднем на 20 процентов сокращает карьерные возможности женщины и на столько же ее возможный рост доходов. Датские ученые назвали это явление child penalty — «штраф за ребенка».

В Финляндии этот вопрос пока еще не был изучен. Напрямую результаты анализа ситуации в Дании нельзя проецировать на Финляндию, поскольку там оплачиваемый отпуск длится всего год. В Финляндии размер пособия сокращается по достижению ребенком 9 или 10 месяцев, но продолжает выплачиваться до трехлетнего возраста.

Социолог Аннели Миеттинен предлагает активнее подключать молодых родителей к работе на неполный день. По ее словам, в Финляндии обычно рассматриваются только два варианта: либо полностью находиться дома, либо работать на полный день. Она считает, что с этим связан страх ухудшения личного финансового положения.

Миеттинен также уверена, что работодатели должны мотивировать отцов уходить в отпуск и объяснять им, что в декрете нет ничего страшного, а период отсутствия на работе не должен сказаться на карьерном росте.