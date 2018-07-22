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Отец был безутешен, потому что он не мог заплатить за своих детей. Что сделал этот мужчина — восхитительно!
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Отец был безутешен, потому что он не мог заплатить за своих детей. Что сделал этот мужчина — восхитительно! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Однажды, когда я был подростком, мы с папой стояли в очереди, чтобы купить билеты в цирк. Наконец, перед нами осталась только одна семья.
Эта семья произвела на меня большое впечатление. У них было восемь детей, все, наверное, младше 12 лет. По ним было видно, что у них не много денег, их одежда была не дорогой, но они были чистыми.
Дети были хорошо воспитаны, все они стояли в очереди, держась за руки по двое за своими родителями. Они наперебой лепетали про клоунов, слонов и других персонажей цирка, которых они хотели увидеть. Чувствовалось, что они никогда не были в цирке раньше.
Отец и мать гордо стояли во главе семейства. Мать держала руку мужа, глядя на него, как будто хотела сказать: «Ты мой рыцарь в сияющих доспехах». Он улыбался ей и смотрел на нее, словно отвечал: «А ты любовь всей моей жизни».
Женщина на кассе спросила главу семейства, сколько билетов он хочет приобрести. Он с гордостью ответил: «Мне, пожалуйста, восемь детских билетов и два взрослых, я хочу взять свою семью в цирк.»
Кассир огласила стоимость билетов. Жена, услышав ее, опустила голову, а у мужчины задрожали губы. Отец наклонился чуть ближе и спросил: «Сколько вы сказали?»
Кассир снова процитировала цену. Мужчине не хватало денег.
Он не знал, как ему повернуться и сказать его восьмерым детям, что у него не хватает денег, чтобы взять их в цирк?
Увидев, что происходит, мой отец положил свою руку в карман, вытащил купюру в 50$и уронил ее на землю. (Мы были не состоятельны в любом смысле этого слова!) Отец нагнулся, поднял купюру, похлопал мужчину по плечу и сказал: «Простите, сэр, это выпало из вашего кармана».
Мужчина понял, что происходит. Он не выпрашивал подачку, но, безусловно, оценил помощь моего папы в этой отчаянной, душераздирающей и неловкой ситуации. Он посмотрел папе прямо в глаза, взял его руку в свои, сжал крепко, и его губы дрожали, а слезы текли по щекам, когда он ответил: «Спасибо! Спасибо, сэр! Это действительно много значит для меня и моей семьи».
Мой отец и я вернулись в машину и поехали домой. Мы не пошли в цирк в тот вечер, но мы сделали, что-то гораздо большее!
Карельские вести: последние новости
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Женский форум
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