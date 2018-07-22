«Зачем так спешить?»: Светлана Иванова вышла из декрета через два месяца после родов

Успешная молодая актриса Светлана Иванова , ставшая мамой во второй раз всего несколько месяцев назад, уже вышла из декретного отпуска и окунулась в тяжелые актерские будни. О новом проекте, в котором знаменитость принимает участие, известно пока довольно мало, зато негодование поклонников артистки нарастает с каждым днем. В сети уверены, что оставлять двухмесячного малыша без внимания матери — эгоистично.

В мае звезда популярного телесериала «Тест на беременность» Светлана Иванова во второй раз стала мамой. Рожать очередного наследника актриса решила в Израиле, так как у нее уже был подобный опыт с первой дочерью Полиной. За несколько месяцев до появления на свет малыша Светлана покинула Россию. Будущая мать гуляла по берегу Мертвого моря и дышала свежим воздухом, проводя все свободное время в компании старшего ребенка. Режим дня Ивановой незначительно изменился и после родов. Свежий воздух, качественные продукты и дети — вот что составляло счастье молодой матери ежедневно.

Но, как известно, любой отпуск неизменно подходит к концу, в том числе и декретный. И если простые обыватели могут позволить себе спокойно просидеть дома до трехлетия появившегося на свет отпрыска, то кинопроекторы и софиты не будут долго ждать своих актрис. Память зрителей, к сожалению, очень коротка и если одна дива покидает кино, то ей на смену тут же приходит новый кумир. Поэтому спустя всего два месяца после родов Светлана вернулась на Родину и погрузилась в работу. Новый проект, в котором задействована актриса, будет сниматься в Санкт-Петербурге, а Иванова с семьей проживает в Москве. Поклонники знаменитости не скрывают своего беспокойства за ее ребенка. По их мнению, в таком возрасте еще очень рано оставлять чадо на попечение нянек.