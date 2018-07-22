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«Зачем так спешить?»: Светлана Иванова вышла из декрета через два месяца после родов
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«Зачем так спешить?»: Светлана Иванова вышла из декрета через два месяца после родов 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Успешная молодая актриса Светлана Иванова, ставшая мамой во второй раз всего несколько месяцев назад, уже вышла из декретного отпуска и окунулась в тяжелые актерские будни. О новом проекте, в котором знаменитость принимает участие, известно пока довольно мало, зато негодование поклонников артистки нарастает с каждым днем. В сети уверены, что оставлять двухмесячного малыша без внимания матери — эгоистично.
В мае звезда популярного телесериала «Тест на беременность» Светлана Иванова во второй раз стала мамой. Рожать очередного наследника актриса решила в Израиле, так как у нее уже был подобный опыт с первой дочерью Полиной. За несколько месяцев до появления на свет малыша Светлана покинула Россию. Будущая мать гуляла по берегу Мертвого моря и дышала свежим воздухом, проводя все свободное время в компании старшего ребенка. Режим дня Ивановой незначительно изменился и после родов. Свежий воздух, качественные продукты и дети — вот что составляло счастье молодой матери ежедневно.
Но, как известно, любой отпуск неизменно подходит к концу, в том числе и декретный. И если простые обыватели могут позволить себе спокойно просидеть дома до трехлетия появившегося на свет отпрыска, то кинопроекторы и софиты не будут долго ждать своих актрис. Память зрителей, к сожалению, очень коротка и если одна дива покидает кино, то ей на смену тут же приходит новый кумир. Поэтому спустя всего два месяца после родов Светлана вернулась на Родину и погрузилась в работу. Новый проект, в котором задействована актриса, будет сниматься в Санкт-Петербурге, а Иванова с семьей проживает в Москве. Поклонники знаменитости не скрывают своего беспокойства за ее ребенка. По их мнению, в таком возрасте еще очень рано оставлять чадо на попечение нянек.
«Как-то рано она решил вернуться» «Зачем так спешить? Уж до полугода могла бы подождать» «Денег что ли мало? Чего ради ребенка бросать?» «Не понимаю таких матерей! Ребенок в разы важнее карьеры» Отметим, что Светлана Иванова далеко не первая актриса, которая ради любимой работы готова пожертвовать временем в кругу семьи. Глафира Тарханова также вернулась на театральную сцену вскоре после рождения четвертого ребенка. Более того, женщина даже умудрилась найти способ совмещать материнство и карьеру, возив малыша с собой на гастроли.
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