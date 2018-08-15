Ещё
Смотрите, что делают малыши, когда не хотят ложиться спать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смотрите, что делают малыши, когда не хотят ложиться спать 

Letidor.ru 58 минут назад
Фото: Letidor.ru
Эти крохи точно решили, что в кровать они не пойдут, несмотря на уговоры родителей. Смотрите забавный ролик!
Не секрет, что дети очень не любят, когда родители зовут их спать. Малышей это очень расстраивает, ведь они еще не наигрались — и вообще считают себя уже взрослыми, чтобы так рано ложиться спать.
Часто такое нежелание малышей идти в кровать ставит родителей в тупик, ведь крохи не просто выражают свое недовольство, они плачут, кричат и делают все, чтобы их невозможно было сдвинуть с места.
В этой видеоподборке вы увидите ролики с детьми, которые категорически отказываются идти спать:
они прыгают по кроватям, засыпают на ходу, делают грустные лица, крутятся и вертятся.
Каждый родитель хоть раз сталкивался с такой проблемой, поэтому просмотр этого видео будет для вас особенно интересным, а тема очень знакомой.
Letidor.ru: последние новости
47-летняя Лера Кудрявцева родила дочь «Папа, я хочу кушать»: что отвечают отцы, уклоняющиеся от алиментов Михаил Галустян поделился редким фото со старшей дочкой
Женский форум  Ещё 48 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочки богачей, которые не смогли стать звездами19
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки126
Некрасивые супруги знаменитых мужчин17
Новая женщина Шнурова: «Просто бомба»7
Еда, которая вызывает неприятный запах тела5
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды Шоу-бизнес
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
00:59
Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой
Звёзды
00:39
Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей
Звёзды
01:00
Киркоров показал горячее фото с Бузовой
Звёзды
00:42
Когда «бывший» не отпускает: личная история
Любовь
03:42
Близкие поставили крест на замужестве Ротару
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение