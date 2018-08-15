Смотрите, что делают малыши, когда не хотят ложиться спать

Эти крохи точно решили, что в кровать они не пойдут, несмотря на уговоры родителей. Смотрите забавный ролик!

Не секрет, что дети очень не любят, когда родители зовут их спать. Малышей это очень расстраивает, ведь они еще не наигрались — и вообще считают себя уже взрослыми, чтобы так рано ложиться спать.

Часто такое нежелание малышей идти в кровать ставит родителей в тупик, ведь крохи не просто выражают свое недовольство, они плачут, кричат и делают все, чтобы их невозможно было сдвинуть с места.

В этой видеоподборке вы увидите ролики с детьми, которые категорически отказываются идти спать:

они прыгают по кроватям, засыпают на ходу, делают грустные лица, крутятся и вертятся.

Каждый родитель хоть раз сталкивался с такой проблемой, поэтому просмотр этого видео будет для вас особенно интересным, а тема очень знакомой.