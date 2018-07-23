Как не поссориться с мамой

Правильному анализу ситуации до сих пор мешает накрепко вбитое «родителей нужно уважать», «мать — это святое». То, что выстраивание безопасных для обеих сторон отношений вполне может соотноситься с искренней любовью, — плохо укладывается в голове. Чаще всего самый острый кризис наступает, когда у дочери окончательно формируется личность — это может произойти и в 20, и в 30 лет. Становится очевидна разница между двумя женщинами, их отношением к жизни и ценностями. Для матери это крайне болезненный момент, и она начинает неосознанно «продавливать», пытаясь вернуть дочь на свою сторону. А та, в свою очередь, не хочет уступать, к тому же видит в таком поведении неуважение к себе как личности. А позже и вовсе начинает проступать болезненная правда, и девушка начинает видеть недостатки и слабости своей матери — той, что всегда казалась ей, ребенку, идеальной. Возникает острое неприятие и страх стать похожей на мать. С другой стороны — давит чувство вины за эти чувства. Что ж, осознать себя другим человеком и при этом сохранить хорошие отношения с мамой — возможно. Просто постарайтесь сделать следующее:

Поймите и примите, что вы очень разные. В основе всех ссор дочерей с мамами лежит заблуждение (и огромная надежда), что вы имеете одинаковое мнение по всем вопросам. Как иначе? Ведь роднее друг друга у вас нет никого на всем свете. Но, увы, чем старше становится девушка, тем меньше шанс у двух женщин договориться даже по поводу времени варки гречи. Что уж говорить об отношении к стилю жизни, поступкам мужчин и карьере? Разница в 20 лет и больше прокладывает практически непреодолимую пропасть. Ваша мать была молодой в совсем другое время. Так что расхождения во взглядах — это абсолютно естественно. Однако дочь воспринимает это как неприятие себя лично и нежелание понять. А мама думает, что «лучше знает» и должна строго поучать и переубеждать своего ребенка, даже если ему стукнуло 25. Что ж, мудрее здесь придется быть именно младшему поколению. Учитывайте, что вам в силу возраста проще быть гибкой. К тому же в этом отчасти и есть глубокое уважение к матери — осознать ее право на свое мнение, даже если она не готова искренне дать такое право вам. А затем — нужно прекратить «перетаскивать» ее на свою сторону в каждой ситуации. Я сама очень долго переживала, остро требуя у мамы поддержки и тепла без малейшей нотки критической оценки, — и впадала в отчаяние, когда этого не получала. То же самое я наблюдаю в общении с родителями практически у всех моих подруг. Они делятся подробностями ссоры с молодым человеком, ожидая, что мама «погладит по голове», а в ответ получают «сама виновата». И что в итоге? Обида, непонимание, упреки. Помните, что поколение наших мам росло в эпоху психологической, мягко говоря, неграмотности. Они искренне желают нам добра, даже когда ругают и указывают на недостатки. «Кто тебе скажет, если не я?» Придется постоянно вспоминать о благих намерениях, лежащих в основе таких месседжей, и перестать обижаться.

Прекратите исповедоваться матери во всем. Чтобы не возникало ссор и споров из-за мелочей вроде разного мнения по поводу подруги, слов начальника или поведения парня на втором свидании, лучше сознательно ограничить поток информации, который получает мать. Как вчерашнему ребенку — нам хочется рассказать ей обо всем, поделиться и получить одобрение. Ведь в детстве всегда получалось! Но теперь вы строите не только песчаные замки, и ваш веселый рассказ о знакомстве в баре может «аукнуться» длинной нотацией, а подробности ссоры с подругой — стать оружием против вас. Разумеется, матери не нужно лгать и утаивать от нее серьезные вещи. Просто учитывайте, насколько вы разные (смотри пункт выше!), и обсуждайте лишь те ситуации и события, которые действительно важны. У такого решения есть еще одна сторона — вы станете больше спрашивать у матери, как ее дела. Острое желание рассказать во всех подробностях исключительно о собственных переживаниях — эгоистично, но простительно ребенку. Вы же — взрослый человек. Поэтому во время каждого разговора выводите маму на искреннюю беседу о ее мыслях, чувствах и событиях, из-за которых она переживает. А на её расспросы — рассказывайте самое необходимое, деликатно уходя от обсуждения, особенно если знаете, что тема непростая.

Перестаньте спорить. Во-первых, это очень сильно успокоит мать. Если вы сможете достаточно искренне соглашаться с тем, что она вам советует (это не означает, что и поступать вы обязаны, как она сказала), или хотя бы вовремя промолчать в ответ — у нее появится вера в то, что к ней прислушиваются и испытывают уважение. Склонность к поучению так важна нашим родителям не потому, что они скрытые тираны и самоутверждаются за счет нас — нет, это просто даёт ощущение, что мы всё еще в них нуждаемся. Во-вторых, перестать спорить вы должны для самой себя. Вести дискуссию с родной мамой и не поругаться — искусство, пока доступное единицам. А ссоры не идут на пользу ни одной из сторон. Выучите волшебную фразу: «Хорошо, мама». И используйте её всякий раз, когда в разговоре начинают дрожать напряженные нотки. И не считайте, что подобная тактика — свидетельство вашей слабости или того, что вас удалось «прогнуть». Это уважение к вам обеим и бережное отношение к своим нервам.

Выберите комфортную форму и частоту общения. Иногда бывает и так — вы чувствуете, что отношения с матерью становятся всё более напряженными. При этом вы точно знаете, что сделали всё, чтобы их наладить. Однако каждый разговор становится настолько болезненным, что после него требуется несколько дней на восстановление. В таком случае продумайте, с какой частотой вам будет наименее сложно общаться с матерью и в какой форме. Перед телефонным звонком оцените своё состояние — если у вас был тяжелый день, а состояние несколько нестабильное, лучше отложить разговор, ничего хорошего не выйдет для вас обеих. Важно, чтобы в этой ситуации вы не испытывали чувства вины. Нет ничего плохого в том, чтобы не выходить на связь, если вы морально не готовы и точно знаете, что мама может неосознанно (или осознанно) воспользоваться вашей уязвимостью.

Проработайте свои ощущения с психотерапевтом. Независимо от того, насколько хорошие или сложные у вас отношения с матерью, психологически стабильны вы или имеете некие особенности, — рано или поздно совершенно необходимо посетить несколько сеансов у психотерапевта, чтобы целенаправленно поговорить о родителях. Они попросту не бывают идеальными, потому что являются самыми обычными людьми. А детские надежды, привязанности и страхи — влияют на нас практически во всем, что мы делаем. К тому же огромное количество девушек не могут самостоятельно сделать первый шаг к принятию и пониманию матери. Обиды копятся, и в итоге может даже возникнуть желание не общаться с родителями вовсе. Психотерапевт поможет увидеть ситуацию иначе, и возможно, спустя время вы и ваша мама сможете снова говорить обо всем — и при этом как два взрослых, любящих друг друга человека.