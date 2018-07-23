В правительстве составили список подарков для молодых родителей

Представители Минпромторга рассказали, что молодым семьям при рождении ребёнка будет выдаваться пакет из двенадцати предметов.

Как сообщает «РИА Новости», в список подарков войдут предметы одежды, постельные принадлежности и косметические средства.

Перечень подарков новорождённым составлялся с учётом мнения педиатров, экспертов по детской продукции и молодых родителей.

Как считают в правительстве, российские производители товаров для новорождённых запросто смогут обеспечить эту программу.

Кстати говоря, в некоторых регионах страны подарки семьям новорождённых от государства и местных властей вручаются уже давно, но теперь эта практика должна выйти на федеральный уровень.

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