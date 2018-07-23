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В правительстве составили список подарков для молодых родителей
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В правительстве составили список подарков для молодых родителей 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Представители Минпромторга рассказали, что молодым семьям при рождении ребёнка будет выдаваться пакет из двенадцати предметов.
Как сообщает «РИА Новости», в список подарков войдут предметы одежды, постельные принадлежности и косметические средства.
Перечень подарков новорождённым составлялся с учётом мнения педиатров, экспертов по детской продукции и молодых родителей.
Как считают в правительстве, российские производители товаров для новорождённых запросто смогут обеспечить эту программу.
Кстати говоря, в некоторых регионах страны подарки семьям новорождённых от государства и местных властей вручаются уже давно, но теперь эта практика должна выйти на федеральный уровень.
Фото: i love images / Alamy
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