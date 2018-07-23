Как пеленать новорождённого

Попробуйте запеленать куклу. Пф! Ничего сложного! — скажете вы. Согласна. Теперь запеленайте кота. Нууу… Он выворачивается, сопротивляется и убегает. Так вот — ребенок не будет извиваться или лежать как бревнышко. Вот он спеленат, плотно и крепко, а вот, буквально через секунду, ручка высунулась, ножка торчит, и вообще, вся конструкция выглядит как ворох тряпочек. Самые яркие впечатления о пеленании у молодых мам из роддома — как им первый раз пришлось развернуть и как они потом пытались назад все завернуть. Такой простой, казалось бы, и знакомый каждой девочке с детства процесс вызывает массу вопросов на практике. Давайте разберемся — как пеленать, как не пеленать, и вообще — что это такое.

Что такое пеленание

Пеленание, по сути, это воссоздание уютной и комфортной среды, в которой малыш находился 9 месяцев до рождения. В пеленках малышу тесно и тепло, как в мамином животе. Ему легче справиться со стрессом адаптации в новой среде.

Зачем пеленать

Вплоть до конца двадцатого столетия считалось, что чем плотнее спеленат ребенок, тем лучше. Потом было полное отрицание пеленания — как мешающего полноценному развитию ребенка. Сейчас считается разумным пеленать, но не все время, а периодически, и только до определенного возраста. По рекомендации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) пеленание в обязательном порядке показано:

недоношенным младенцам;

беспокойным, легковозбудимым, плохо засыпающим детям;

грудничкам, родившимся с повреждениями головного мозга.

Плюсы пеленания:

пеленки позволяют сохранить тепло (у новорожденных еще не сформированы процессы терморегуляции тела);

адаптация грудничка проходит более комфортно (пеленание воспроизводит привычные для малыша ощущения тесноты и тепла);

пеленание успокаивает и делает сон более спокойным и долгим (ребенок не пугается своих ручек и ножек при вздрагивании во сне);

при тугом пеленании почти не бывает колик (в таком положении снижается газообразование);

профилактика опрелостей (в подгузниках опрелости возникают чаще, чем в пеленках, из-за хорошей циркуляции воздуха).

Минусы пеленания:

при очень тугом пеленании возможно нарушение кровообращения;

перегрев при несоответствии ткани пеленки температуре воздуха;

ограничение движений мешает малышу полноценно развиваться;

снижение иммунитета, при условии, что ребенок все время находится в пеленках;

тугое пеленание ножек может спровоцировать развитие дисплазии тазобедренных суставов.

Важно! Все вышеперечисленные минусы относятся в первую очередь к тугому пеленанию и если малыша пеленают все время, не чередуя пеленки с обычной одеждой.

Когда пеленать

Пеленать лучше на время сна и прогулки. Во время бодрствования лучше оставлять ребенка в ползунках и распашонках. Так малыш быстрее привыкнет к собственному телу и научится координировать движения. Есть несколько случаев, когда пеленание точно пойдет на пользу ребенку:

при первом купании (закутанный в тонкую пеленку малыш не испугается первого соприкосновения с водой);

при укладывании спать (особенно если ребенок перевозбудился, пеленание поможет ему быстрее успокоиться и заснуть);

при гигиенических процедурах (малыш меньше вертится и не мешает ручками);

при появлении опрелостей (возможно, опрелости появились из-за неправильно подобранного подгузника, пеленки обеспечат достаточную циркуляцию воздуха).

Как долго пеленать

В этом вопросе нет никаких строгих и четких правил и рамок. Нужно ориентироваться в первую очередь на ребенка — кого-то перестают пеленать после 2-х месяцев, а кого-то и до 8-9 продолжают кутать. Несколько признаков, что пеленание можно прекратить:

малыш перестает во сне резко вздрагивать и взмахивать ручками-ножками;

ребенок спокойно спит всю ночь;

малыш начал переворачиваться на животик.

Миф об отцах и пеленках

При подготовке этого материала я столкнулась с повсеместным упоминанием о том, что папы якобы не в состоянии запеленать младенца. Я знаю множество семей, где папы отлично пеленали детей. Отец моего ребенка справлялся с этим на раз. Не стоит путать нежелание с неспособностью. На мой взгляд, этот миф из разряда тех, где отцы чужих детей из садика забирают. Редкое и уникальное явление. Покажите отцу, как это делается, и он еще вас потом поучит, как это делать быстрее, удобнее, эргономичнее и т.д.

Выбор пеленок

Пеленки можно купить в магазине или сшить самим. Главное — правильно выбрать ткань и размер.

Размер пеленки:

Оптимальным будет 120х70 и 135х95 см. Такие пеленки будут удобны и для новорожденного для пеленания с головой, и для трехмесячного малыша. После отказа от пеленания их можно использовать как простынки в кроватке.

Ткань пеленки:

натуральные ткани (пеленка должна хорошо пропускать воздух и впитывать влагу);

ткань должна быть приятна на ощупь и не иметь неприятного резкого запаха;

края пеленки должны быть обработаны оверлоком (подогнутые края могут натирать кожу);

расцветка ткани должна быть спокойной, мягких тонов (яркие цвета могут быть химически небезопасны для малыша, кроме того, они будут возбуждать нервную систему).

Виды пеленок:

Непромокаемые (многоразовые и одноразовые) — в них не пеленают! Их подкладывают при проведении гигиенических процедур, массаже, переодевании и т.д. Тонкие пеленки (ситцевые, муслиновые, батистовые, из кулирки) — их используют, если дома тепло, при купании, в качестве первого слоя при теплом пеленании. Выбирая такие пеленки, нужно помнить, что ткань будет соприкасаться с кожей ребенка. Теплые (байковые, фланелевые, из футера) — более толстые пеленки, используются в качестве второго слоя, для утепления. Иногда ими можно укрывать, как одеялом, малыша, завернутого в ситцевую пеленку. Трикотажные — их можно использовать вместо ситцевой пеленки. Они мягкие, практичные, и на них нет складок. Пеленки с застежкой (на липучках и на молнии) — бывают трикотажными, флисовыми и фланелевыми. Позволяют быстро запеленать малыша, удобны в использовании. Часто используются для пеленания на ночь.

Где пеленать

Идеальным местом для пеленания будет специальный пеленальный столик. Если столика нет, то можно пеленать на кровати, диване и даже на полу, при условии, что он теплый. Главный критерий поверхности — она должна быть ровной и большой. Внимание! Никогда не оставляйте малыша одного на открытой поверхности (столик, кровать или диван)!

Как научиться пеленать

на специальных курсах для будущих мам;

в роддоме попросить медсестру или педиатра;

попросить показать маму, бабушку, тетю, подругу, у которой уже есть дети, и т.д. ;

посмотреть видео;

почитать статьи и энциклопедии;

попрактиковаться на кукле.

Виды пеленания

По степени стянутости пеленок можно выделить два вида пеленания:

Тугое — когда ручки и ножки плотно прижаты к телу и ребенок не имеет возможности ими двигать. Сейчас выдвигается много аргументов против такого способа пеленания, поскольку он не безопасен для здоровья и развития малыша. Используется при повышенной возбудимости новорожденного, но не на долгое время.

Свободное — при таком пеленании малыш может свободно двигать ручками и ножками, принимать удобные для него позы. Свободное пеленание возможно в разных видах, главное — оставлять некоторую свободу движениям ребенка.

Есть несколько видов пеленания:

Пеленание с головой — ребенка заворачивают в пеленку вместе с головкой, такое пеленание используют в роддоме и в первую неделю жизни малыша.

Пеленание с ручками — ручки и ножки спеленаты, на головку можно надеть шапочку. Плотность пеленания можно регулировать от тугого до более свободного. Такое пеленание хорошо на ночь, малыш дольше и спокойнее спит.

Свободное пеленание — малыша заворачивают в пеленку по пояс, ручки при этом свободно двигаются. Такое пеленание хорошо для бодрствования, прогулок и дневного сна.

Пошаговые инструкции пеленания

Пеленание с головой

Расстилаем пеленку и кладем малыша так, чтобы головка была ниже верхнего края.

Делаем «шапочку», заворачивая пеленку вокруг головки.

Правый край пеленки заводим под левую ручку и заворачиваем его под спинку малыша.

Левым краем пеленки оборачиваем ребенка с другой стороны.

Нижний край пеленки заворачиваем наверх и расправляем на уровне локтей ребенка.

Концы пеленки заводятся за спину и там заправляются.

Сверху можно завернуть малыша в теплую пеленку — таким же способом. Пеленание с ручками

Кладем малыша на расправленную пеленку так, чтобы головка была над краем пеленки.

Правый край пеленки заводим под левую ручку и заворачиваем его под спинку малыша.

Левым краем пеленки оборачиваем ребенка с другой стороны.

Нижний край пеленки заворачиваем наверх и расправляем на уровне локтей ребенка.

Концы пеленки заводятся за спину и там заправляются.

Свободное пеленание

Кладем малыша так, чтобы верхний край пеленки был на уровне его подмышек.

Заводим правый край пеленки под левой ручкой за спинку и расправляем там его.

Левый край заводим под правую ручку и за спинку, расправляем его.

Нижний край пеленки заворачиваем наверх и расправляем на уровне локтей ребенка.

Концы пеленки заводятся за спину и там заправляются.

Если пеленание не обусловлено необходимостью, то выбор остается за вами — пеленать или не пеленать. Какой бы способ вы ни выбрали, главное — это удобство и безопасность вашего малыша.