Солнце, лето, море, пляж… и дети. Что такое отдых с детьми?

Сейчас лето, и тем, кто отправляется в этом году с детьми на отдых, я могу искренне посочувствовать. Нет-нет, всё верно, не порадоваться, а посочувствовать, потому что отдых с детьми — это даже не разгрузка вагонов, а марш-бросок на выживание.

Мне хватило одного такого «отдыха», с тех пор я решила, что пока этим товарищам не стукнет по 18, я с ними больше никогда никуда не поеду. Как мы обычно представляем отдых с детьми?! Благородное семейство в цветастых платьях, сланцах и шортах вышагивает на пляж, детоньки весело смеются, родители блаженно улыбаются, светит солнце, шум прибоя, и чайки мимо пролетают. Как бывает на самом деле?! Выходя из отеля/домика/бунгало, родители видят, как ходячие дети со скоростью напуганных тараканов разбегаются в разные стороны. Один летит к бассейну, другой тут же начинает облизывать урну, а дети в колясках если не спят, то начинают срочно нудеть. В моём случае я перманентно по очереди оттаскивала от озера детей, которые на этом отдыхе, видимо, поставили себе цель во что бы то не стало утопиться.

Посещение ресторана, кафе, да любой чебуречной с детьми превращается в аттракцион невиданных материнских способностей. Потому что при заказе блюд выясняется, что сыр, лук, картошку и мясо дети не любят и из всего меню им подходит только килограмм мороженого. И даже если удаётся выбрать для них еду, далее происходит следующее: «Леша, вылезай из-под стола! Илья, не кидай картошку-фри в Лёшин сок! Не намазывайте соус мне на штаны… и т.д.» И до кучи оказывается, что кто-то спёр из моей тарелки половину котлеты. И потом, когда эти изверги наконец поели и ты решила доесть свою законную половину котлеты, то они (эти самые изверги) решают поиграть и побегать прямо в ресторане. Никто не любит бегающих детей, и когда твои спиногрызы начинают нарезать круги вокруг соседних столиков, ты пытаешься их отловить, дожёвывая на ходу котлету. А дальше под испепеляющие взгляды посетителей ты суёшь под мышки этих двух предводителей команчей и удаляешься в неизвестном направлении, так ничего и не съев.

Вообще, я удивляюсь, что эволюционно у женщин ещё не отросли 2-3 пары глаз на затылке. Эти важные органы должны формироваться в период беременности. Потому что когда ты пытаешься лежать на шезлонге или на коврике на пляже, то вся превращаешься в одно большое ухо или глаз. Траектория движения детей отслеживается молниеносно, наследник отлавливается в полёте над водой или на выходе с пляжа, попытки поесть песка пресекаются на подходе. А в голове при этом по какому-то недоразумению мелькает мысль, что с такой беготнёй загар может быть неровным и надо бы подставить солнышку правое бедро.

Но и это мелочи. Хуже, когда на отдыхе дети заболевают. Вот тут уж всё на свете проклясть можно, когда на ровном месте ребёнок выдаёт температуру, а за ним второй, а потом они наперегонки начинают бегать на горшок из-за какого-нибудь местного ротовируса. И по иронии судьбы, как только они поправляются, надвое складывает уже тебя. А эти 2 здоровых диких кабанчика в оставшиеся 2-3 дня отдыха начинают таскать тебя по пляжам и игровым площадкам, и тебе остаётся молиться, чтобы там был туалет.

Мои 10 дней на базе отдыха с детьми пролетели как один

день. Очнулась я уже с сумками на перроне. Дети загорели, заимели себе два десятка синяков, яркие воспоминания и заряд бодрости до следующего лета. Что заимела я? Нервный тик, седые волосы, килограммовые мешки под глазами,

придумала десяток новых матерных слов, ну и, да, ровный загар. Когда мы приехали

домой, мой героический муж, который весь наш отпуск работал, участливо спросил:

«Ну, как отдохнули?». Я до сих пор не знаю, как цензурно ответить на этот вопрос,

и вообще у меня ощущение, что лучше всех отдохнул в этой истории наш папа.