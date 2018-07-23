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Исследователи сообщили, что дети принимают более обдуманные решения
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Исследователи сообщили, что дети принимают более обдуманные решения 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Канадские учёные сообщили, что дети принимают более обдуманные решения, чем взрослые. Подробности сообщает "Metronews".
Согласно данным исследования, чем старше становится человек, тем меньше имеющейся в его распоряжении информации он использует в процессе принятия решений.
Разница в восприятии информации просматривается даже у несовершеннолетних разного возраста. Чем младше ребёнок, тем более взвешенные решения он способен принимать.
Всего в эксперименте приняли участие 288 человек.
Как выяснилось, чем старше испытуемый, тем скорее он будет в процессе принятия решения полагаться на социальную информацию — такую, которая создаётся и передаётся людьми.
В то же время маленькие дети принимают решения, основываясь одновременно на социальной и числовой информации. Поэтому их действия получаются отчасти более рациональными.
Заглавное фото: iStockphoto
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