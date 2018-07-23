Исследователи сообщили, что дети принимают более обдуманные решения

Канадские учёные сообщили, что дети принимают более обдуманные решения, чем взрослые. Подробности сообщает "Metronews"

Согласно данным исследования, чем старше становится человек, тем меньше имеющейся в его распоряжении информации он использует в процессе принятия решений.

Разница в восприятии информации просматривается даже у несовершеннолетних разного возраста. Чем младше ребёнок, тем более взвешенные решения он способен принимать.

Всего в эксперименте приняли участие 288 человек.

Как выяснилось, чем старше испытуемый, тем скорее он будет в процессе принятия решения полагаться на социальную информацию — такую, которая создаётся и передаётся людьми.

В то же время маленькие дети принимают решения, основываясь одновременно на социальной и числовой информации. Поэтому их действия получаются отчасти более рациональными.

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