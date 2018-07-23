Что нужно первокласснику в школу: список-2018

Чем ближе осень, тем чаще в толпе прохожих можно встретить таких персонажей: суетливые, нервные, на грани срыва родители и уставшие, скучающие дети, хотящие домой. Это родители и их без пяти минут первоклассники готовятся к первому в жизни Дню знаний. Чтобы помочь вам избежать чего-то подобного, мы представляем список всего необходимого для подготовки к школе.

Без документов никуда

Чтобы со спокойной душой отправиться по магазинам, в первую очередь соберите пакет документов. Для приема в школу и регистрации вашего ребенка в ней вам надо будет заполнить стандартное заявление и прикрепить к нему оригиналы и копии следующих документов:

свидетельство о рождении ребенка;

паспорт родителя или опекуна;

прописка ребенка;

СНИЛС;

медицинская карта;

прививочный сертификат.

Сидячий образ жизни

После того как вы расправились с бумажной работой, можно переходить к покупкам. Прежде всего — обустройство рабочего места. Не секрет, что как только ребенок идет в школу, его образ жизни становится в основном сидячим: в школе за партой, дома за уроками. А, как известно, наибольшую нагрузку на позвоночник мы испытываем не стоя, а сидя. Поскольку в школах мебель не всегда соответствует анатомическим потребностям ребенка, то дома школьнику должно быть комфортнее, чтобы компенсировать нагрузку в течение учебного дня. Выбираем стол. Чтобы ребенку было максимально комфортно, идите в мебельный магазин вместе с ним, чтобы сразу протестировать на месте стол следующим образом. Посадите ребенка за стол и смотрите, соответствует ли его (ребенка) положение таким критериям:

столешница на уровне груди;

локти свободно располагаются на столе;

ноги согнуты, образуя прямой угол (90 градусов, как у квадрата);

колени не упираются во внутреннюю часть столешницы;

стопы полностью стоят на полу.

Если по всем критериям подходит — поздравляем, это идеальный стол. Однако ребенок растет. И чтобы не менять стол раз в два года, лучше всего купить стол-трансформер. Их преимущество в том, что можно регулировать высоту столешницы, тем самым сэкономив себе много денег. Если же этот вариант вам не подходит, то тогда нужно откорректировать высоту стула так, чтобы поза ребенка соответствовала первым четырем критериям, а под стопы поставить маленькую табуретку. Также желательно, чтобы на столе было достаточно места под подставку для учебников, под стопки книг и тетрадей. Идеально, если в столе будут ящики для всего самого нужного. Теперь стул. Обязательно должен быть изгиб на спинке, чтобы он повторял форму спины ребенка и его поясница прилегала к спинке стула. Тоже в идеале стул-трансформер, который не только регулирует высоту сиденья, но и высоту спинки отдельно. Если вы переживаете, что такие стулья на колесиках и ребенок будет кататься вместо занятий, то не волнуйтесь. Обычно такие стулья имеют тормозящий механизм, который срабатывает, если на нем сидит ребенок тяжелее определенной массы. Также важно правильно организовать рабочее место. В ящиках расположить все по принципу «чем нужнее, тем выше», для удобства можно подписать (облегчите уборку себе и ребенку). Настольную лампу обязательно нужно поставить с противоположной стороны от рабочей руки ребенка, а сама лампа, желательно, должна быть большой и подвижной, закрепляться на струбцинах. На столе должно быть достаточно места под учебники, тетради и органайзер для пишущих предметов. Если есть такая возможность, повесьте большое расписание перед глазами ребенка. Если он ходит на занятия в секции, то и их можно внести в это расписание. Не стоит экономить на рабочем месте для ребенка, поскольку это его личное пространство, где он будет работать следующие годы, поэтому ему должно быть там уютно и комфортно.

Составляем гардероб

Прежде всего нужно обратить внимание на ткань. Лен, хлопок, твид, кашемир — отличный выбор. Если в ткани небольшой процент синтетики, то такая одежда тоже хорошо подойдет: она будет меньше мяться, лучше отстирываться и прослужит дольше. Цвета должны быть спокойные, не яркие (голубой, нежно-розовый, бежевый, бордовый, темно-синий, темно-зеленый и т. д.). Бывает так, что школа не устанавливает конкретную форму, но требует носить одежду определенных цветов. Этот момент лучше уточнить заранее. Но как бы там ни было, хотя бы один комплект традиционного «черный низ, белый верх» должен быть. Из принтов подойдут классические: вертикальная полоска, клетка-шотландка, мелкая точка. Теперь к самим комплектам. Для девочек:

2-3 блузки пастельных цветов;

юбка до середины колена или ниже;

брючный костюм-двойка (на зиму);

1-2 жилетки;

пиджак;

2-3 водолазки;

1-2 сарафана;

платье;

3-4 пары колготок.

Для мальчиков:

костюм-двойка;

костюм-двойка на зиму;

брюки;

2-3 рубашки;

1-2 жилетки;

1-2 свитера;

галстук или галстук-бабочка.

Универсальное:

2 комплекта спортивной формы (для зала и для улицы);

3-4 футболки на физкультуру;

носки, 4-5 пар;

обувь повседневная;

обувь спортивная.

Про обувь отдельно. Вопреки расхожему мнению, что брать надо «на вырост», подбирать обувь нужно по размеру, чтобы было небольшое пространство внутри, и все. Так же и с одеждой: она должна быть впору и не стеснять движений. Поэтому при примерке попросите ребенка подвигаться: сесть, встать, пройтись. Пробежаться. Так вы увидите, как она на нем сидит в движении. И конечно, следует помнить, что все комплекты гардероба должны сочетаться друг с другом. А еще не забудьте про мешок под обувь и сумку для спортивной формы.

Содержимое портфеля, и не только

Теперь мы подошли к самому главному для детей — великой и ужасной «канцелярке». Лично для меня покупка принадлежностей перед учебным годом была неким приятным ритуалом, наравне с походом в библиотеку за учебниками. Детям в принципе нравится подбирать себе все эти принадлежности, представлять себя с ними в классе и дома, разглядывать их. Ниже список самого необходимого по категориям. На каждый день:

10 синих ручек;

10 простых карандашей ТМ;

2-3 набора цветных карандашей 12 цветов;

5-7 ластиков;

пенал;

2-3 точилки;

2-3 линейки;

15 тетрадей в клетку;

10 тетрадей в линейку;

2-3 тетради с обложкой с рисунком (под словарики, запись правил и т. д.);

30 обложек на тетради;

15 обложек на учебники;

5 обложек формата А4;

папка для тетрадей;

дневник;

бумажные закладки.

На уроки труда и ИЗО:

1 набор гуаши 12 цветов;

палитра;

альбом для рисования (желательно на пружинах);

2 набора кисточек (лучше всего белка);

3 набора цветной бумаги (можно разной текстуры: обычная, глянцевая, бархатная, с рисунком и т. д.);

ножницы;

2 тюбика клея (1 ПВА и 1 клей-карандаш);

2 набора цветного картона;

набор белого картона;

2 набора пластилина;

набор стеков для пластилина;

клеенка для поделок;

пластиковая подставка для работы с пластилином;

фартук для уроков труда.

Прочие мелочи:

подставка под книгу;

органайзер для пишущих принадлежностей;

расписание на стену;

стикеры-напоминалки.

В доме, где есть школьник, обязательно должен быть неприкосновенный запас канцелярии (наборы карандашей, ручек, красок и т. д.). Думаю, всем знакома ситуация: 9 вечера, вы готовитесь с ребенком ко сну. Тут к вам прибегает радостный ребенок и сообщает, что краски закончились, ручки потерялись, карандаши сломались, а ластик погрыз кот. Если вы все спланируете заранее и подойдете к процессу спокойно и рассудительно, то подготовка к школе из каторги превратится в приятные хлопоты.