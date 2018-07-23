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Соцсети умилились детскими вопросами о сексе
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Соцсети умилились детскими вопросами о сексе 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Список забавных вопросов о сексе, которые задавали младшие школьники, опубликовала подруга американского учителя начальных классов в своём аккаунте в Twitter.
Как передаёт «Лента.ру», оригинальный пост уже опубликовали более 60 тысяч пользователей социальной сети, а ещё почти 200 тысяч поставили лайки.
Всё дело в наивности и прямоте вопросов, которые одновременно умиляют и забавляют взрослых.
Например, один школьник спросил: «Если долго заниматься сексом, дети получатся крупнее?».
Другой ребёнок почему-то был убеждён, что половой акт между людьми длиться 24 часа — и спросил, как при этом не заснуть.
А ещё один мальчик был уверен, что его мама никогда не занималась сексом.
«Как невинно и прямо!», — умиляются пользователи соцсетей.
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Фото: iStockphoto
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