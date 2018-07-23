Исправление прикуса у детей при помощи кап

Маленькие пациенты в основном страдают от вредных привычек, ротового дыхания, неправильного глотания, прокладывания языка между зубами. Раньше врач-ортодонт мог предложить родителям только пластинки. Однако, основываясь на своем «советском» опыте ношения громоздких пластмассовых некрасивых пластинок и зачастую безрезультатного лечения, родители не желают «мучать» своего ребенка. Лечение откладывается на потом, на лечение брекет-системой. У других детей иная история: вечно сломанная пластинка, либо отламываются рабочие крючки, или винт не поддается раскручиванию из-за скопившихся камней на нем при плохой гигиене. Есть дети с аллергической реакцией на пластмассу или металл, им же тоже надо как-то помочь. На сегодняшний день у врачей-ортодонтов в своем арсенале, помимо громоздких пластинок, имеются ортодонтические капы: трейнер, миобрейс, лм-активатор, пластинка Muppy. Основными задачами таких кап являются исправление прикуса, стимуляция роста и расширение челюстей, устранение вредных привычек и направление зубов в стадии прорезывания в ровное положение.

Плюсы использования кап Исправление прикуса. Располагаясь в полости рта, капа смещает нижнюю челюсть либо вперед, либо назад в зависимости от прикуса, тем самым стимулируя рост челюстей.

Борьба с вредными привычками. Используются специальные пластинки Muppy. Их можно использовать с двухлетнего возраста, выбирается определенная капа в зависимости от вредной привычки.

Восстановление носовое дыхание. При ротовом дыхании происходит сужение верхней челюсти и скученное положение зубов. Формируется щель между верхней и нижней челюстью в профиль.

Нормализация правильного глотания. При неправильном глотании язык прокладывается между зубами, нижняя челюсть смещается назад и формируется щель между верхними и нижними зубами — открытый прикус. Также нарушается положение височно-нижнечелюстного сустава, что в дальнейшем ведет к его дисфункции.

Расширение зубных дуг. Устраняется скученное положение зубов.

Способствует правильному расположению языка в ротовой полости. Иначе язык выталкивает вперед передние зубы.

Состоит из силикона. Таким образом снижается риск аллергических реакций у ребенка на пластмассу или металл, которые возникают при ношении обычных пластинок.

Можно использовать во время ношения брекет-системы. Помогает сместить нижнюю челюсть вперед и способствует более быстрому окончанию ортодонтического лечения.

Минусы

Аппарат не индивидуальный. Подбирается по размеру врачом-ортодонтом после снятия слепка.

Выравнивания зубов хуже, чем от брекет-системы.

Для достижения эффекта необходима сильная кооперация с пациентом.

При бруксизме ребенок может прогрызть капу за пару месяцев.

Строение капы Капы изготовлены из мягкого гипоаллергенного силикона. Некоторые капы в свою конструкцию включают упругий каркас для более активного стимулирования роста челюстей. Внутри капы имеются ячейки для зубов. Таким образом, новые зубы в стадии прорезывания будут направяться в ячейку уже в ровное положение, а неровно прорезавшиеся зубы будут, наоборот, выравниваться. Врач-ортодонт может сам модифицировать аппарат: например, уменьшить длину аппарата, отрезав конец; бором откорректировать ячейки или внедрить металлический кламмер для более активного и быстрого выравнивания или перемещения зуба. Изнутри капа имеет специальный «язычок». Благодаря ему язык занимает правильное положение в полости рта, отучая ребенка от неправильного глотания. К некоторым капам прилагается мотивационный материал. Он представлен игровым плакатом и специальными наклейками. Режим ношения капы контролируется родителями и ребенком путем наклеивания наклеек на специальные ячейки на плакате. Также ребенку за старания выдаются специальные карточки для контейнера из-под капы с разными картинками, делая коробочку индивидуальной для каждого ребенка.

Режим ношения

Чтобы добиться желаемого результата, важно соблюдать режим ношения аппарата. Ребенок должен находиться в капе не менее 12 часов в сутки. С сомкнутыми губами — что очень важно. Это сложно, особенно для маленьких детей, желающих постоянно что-то говорить, петь, есть. Поэтому огромная ответственность за результат лечения ложится на родителей, которые должны следить за режимом дневного ношения. При любом подходящем случае, будь то время спокойных игр, езда в машине или общественном транспорте, во время домашних уроков, — ребенок должен носить капу. Здорово, когда лечение проходит незаметно для окружающих. Ребенок носит капу дома и не испытывает в школе или детском саду комплексов и стеснений перед своими друзьями. Прикус исправляется, вредные привычки устраняются, а окружающие и не догадываются, что у ребенка полным ходом идет лечение.