В Красноярске помогают семьям, где есть дети с ограниченными возможностями

В красноярском реабилитационном центре «Радуга» открыли группу кратковременного пребывания «Передышка». Здесь будут заниматься с детьми, имеющими ограниченные возможности.

«Многие родители вынуждены постоянно ухаживать за своим ребёнком, в силу обстоятельств находиться рядом ежедневно. Также есть семьи, в которых несколько детей. У мамы и папы практически не остается времени на себя, отдых и личные дела. Таким родителям мы предлагаем воспользоваться услугой группы кратковременного пребывания абсолютно бесплатно», — говорит директор реабилитационного центра Марина Мельникова

Теперь родители могут заняться своими делами, пока дети находятся под присмотром опытного педагога. Здесь они играют, занимаются творчеством, участвуют в конкурсах, общаются друг с другом.