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В Красноярске помогают семьям, где есть дети с ограниченными возможностями
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В Красноярске помогают семьям, где есть дети с ограниченными возможностями 

АиФ Красноярск 48 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В красноярском реабилитационном центре «Радуга» открыли группу кратковременного пребывания «Передышка». Здесь будут заниматься с детьми, имеющими ограниченные возможности.
«Многие родители вынуждены постоянно ухаживать за своим ребёнком, в силу обстоятельств находиться рядом ежедневно. Также есть семьи, в которых несколько детей. У мамы и папы практически не остается времени на себя, отдых и личные дела. Таким родителям мы предлагаем воспользоваться услугой группы кратковременного пребывания абсолютно бесплатно», — говорит директор реабилитационного центра Марина Мельникова.
Теперь родители могут заняться своими делами, пока дети находятся под присмотром опытного педагога. Здесь они играют, занимаются творчеством, участвуют в конкурсах, общаются друг с другом.
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