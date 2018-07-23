Звезду «Интернов» Светлану Пермякову возмутила авиакомпания

В последние месяцы пермская актриса Светлана Пермякова нечасто публикует в Instagram новые посты. Зато одно из последних её сообщений было наполнено гневом и возмущением. Дело в том, что во время перелёта в отпуск её с маленькой дочкой Варей посадили в разных частях салона.

«Столько радостных событий вокруг, а накануне отдыха авиакомпания испортила всё настроение, — делится актриса. — При он-лайн регистрации на рейс, система не может посадить вместе маленького ребенка и маму вместе, а предлагает им сидеть через ряд. Сотрудник call-центра отказался сажать нас вместе, ссылаясь на отсутствие «бесплатных» мест. Вы хотите, чтобы маленький ребенок в 4 утра верещал на весь салон, доставляя дискомфорт всем пассажирам? Будучи жителем, и не последним человеком Урала крайне возмущена вашим сервисом и настоятельно рекомендую пассажирам заранее изучать все подвохи авиакомпании».

Гневный пост пермячки собрал более пяти тысяч лайков, тут же развернулась дискуссия.

«24 июня летели Барнаул-Симферополь, цена билетов 59900. Меня посадили на 10 ряд, 9-летнего сына на 4 –й. При том, что он ужасно боялся лететь, никому дела нет. Сказали, заплатите ещё по 4500 посадим вместе», «Авиакомпании обязаны автоматически делать рассадку с детьми. Претензии правомерны», «Выход всегда есть, менялись с людьми, все это понимают и знают во всем мире!», «У меня тоже была похожая ситуация. Ребёнку было 2,5 года. Самое печальное, что люди, сидевшие рядом, видя ужас и слезы малыша, отказались поменяться местами. Выручили две женщины, пустили на свои места. Осадочек остался, да», «По закону нельзя садить раздельно детей и родителей».