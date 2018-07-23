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Избиением на детской площадке закончилась игра школьников в футбол в Новороссийске
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Избиением на детской площадке закончилась игра школьников в футбол в Новороссийске 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 23 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел 8 июля на футбольной площадке во дворе многоквартирного дома.
Здесь играли дети. Один из них задел другого. В результате мальчик упал и получил травму руки.
Его первого ребенка утверждает, что после случившегося на детскую площадку пришли родители пострадавшего и нанесли её сыну телесные повреждения.
Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы с целью привлечения к ответственности обидчиков. В возбуждении уголовного дела ей отказали. В официальном документе говорится: «за отсутствием в деянии состава преступления».
Женщина возмущена данной ситуацией и опубликовала подробности истории в социальных сетях с целью привлечь общественное внимание.
Стоит отметить, что в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела также имеется пункт о ходатайстве об отмене данного постановления. В нем указано, что это возможно в случае проведения судебно-медицинской экспертизы, направленной на установление степени тяжести вреда здоровью, причиненному подростку.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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