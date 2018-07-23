Избиением на детской площадке закончилась игра школьников в футбол в Новороссийске

Краснодар. 23 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел 8 июля на футбольной площадке во дворе многоквартирного дома.

Здесь играли дети. Один из них задел другого. В результате мальчик упал и получил травму руки.

Его первого ребенка утверждает, что после случившегося на детскую площадку пришли родители пострадавшего и нанесли её сыну телесные повреждения.

Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы с целью привлечения к ответственности обидчиков. В возбуждении уголовного дела ей отказали. В официальном документе говорится: «за отсутствием в деянии состава преступления».

Женщина возмущена данной ситуацией и опубликовала подробности истории в социальных сетях с целью привлечь общественное внимание.

Стоит отметить, что в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела также имеется пункт о ходатайстве об отмене данного постановления. В нем указано, что это возможно в случае проведения судебно-медицинской экспертизы, направленной на установление степени тяжести вреда здоровью, причиненному подростку.