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Причины отказа в возбуждении дела после нападения на ребенка в Новороссийске прокомментировали в ГУВД
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Причины отказа в возбуждении дела после нападения на ребенка в Новороссийске прокомментировали в ГУВД 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 23 июля — Новая Кубань. События разворачивались на спортивной площадке в Новороссийске. Дети играли в футбол. Один мальчик толкнул другого, тот упал и получил травму. Затем на площадку пришли родители пострадавшего, и причинили повреждения первому мальчику.
Его мама привлекла внимание общественности, опубликовав в социальных сетях копию отказа в возбуждении уголовного дела. По мнению женщины, родителей мальчика, которые напали на её ребенка необходимо привлечь к ответственности. В документе было указано, что обжаловать решение можно, если будет предоставлено заключение судебно-медицинской экспертизы.
* Избиением на детской площадке закончилась игра школьников в футбол в Новороссийске
Это же официально пояснили и в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Сообщение о нанесении побоев несовершеннолетнему было зарегистрировано в установленном порядке, проведена проверка обстоятельств: опрошены участники конфликта и т.д.
— Мать пострадавшего подростка пояснила, что после случившегося в медицинское учреждение по поводу прохождения СМЭ не обратилась ввиду того, что видимых повреждений на теле ее сына не было. «…» Заявительница проинформирована, что в случае прохождения потерпевшим СМЭ с предоставлением её результата с установлением степени тяжести причиненного вреда здоровью несовершеннолетнему, будет вынесено ходатайство перед прокурором г. Новороссийска об отмене данного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и проведении дополнительной проверки. — Говорится в официальном релизе.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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