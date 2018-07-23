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Ребенок пропал в Саратове
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Ребенок пропал в Саратове 

Новости Саратова 43 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Даша Пузина из Ленинского района ушла в неизвестном направлении и на звонки не отвечает. Как сообщили в поисковой группе «Лиза Алерт Саратов» ребенку всего 11 лет. Девочка пропала в воскресенье 22 июля, — говорится в сообщении поисковиков, которое было распространено в социальных сетях.
Уточняются приметы пропавшего ребенка: рост 136 см, телосложение нормальное, волосы светлые, длина волос ниже плеч, глаза серо-голубые.
Во время исчезновения девочка была одета в черную болоньевую ветровку и белую футболку с рисунком кошки стразами, брюки черные, кеды черные с белым носом.
Всем, кто видел девочку, нужно позвонить по телефону инфорга отряда «Лиза Алерт Саратов» Люсьене по тел. : 89053850265. Не исключено, что Даша осталась у своей подруги.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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