Ребенок пропал в Саратове

Даша Пузина из Ленинского района ушла в неизвестном направлении и на звонки не отвечает. Как сообщили в поисковой группе «Лиза Алерт Саратов» ребенку всего 11 лет. Девочка пропала в воскресенье 22 июля, — говорится в сообщении поисковиков, которое было распространено в социальных сетях.

Уточняются приметы пропавшего ребенка: рост 136 см, телосложение нормальное, волосы светлые, длина волос ниже плеч, глаза серо-голубые.

Во время исчезновения девочка была одета в черную болоньевую ветровку и белую футболку с рисунком кошки стразами, брюки черные, кеды черные с белым носом.

Всем, кто видел девочку, нужно позвонить по телефону инфорга отряда «Лиза Алерт Саратов» Люсьене по тел. : 89053850265. Не исключено, что Даша осталась у своей подруги.