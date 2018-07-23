Звезда «Молодежки» Анна Михайловская поделилась теплыми воспоминаниями из детства

Она призналась, что понимает чувства своего ребенка.

Актриса театра и кино Анна Михайловская, известная многим зрителям по роли Яны Самойловой в телесериале «Молодежка», часто делится фотографиями с сыном, правда, не показывая его лицо. В подписи под одним из таких постов, где 3-летний Мирослав что-то ищет в траве, Анна решила рассказать подписчикам о своем детстве.

Когда я была маленькой, все лето я проводила у бабушки на даче. Родители приезжали в выходные и, конечно, как и для каждого ребенка это был праздник. Грустно становилось в воскресенье, потому что родителям надо было уезжать. 😞Мы с бабушкой помогали загрузить в машину дачный урожай🍓🍏🍎 и потом долго шли и махали папиной машине, до тех пор, пока она совсем не скрывалась за поворотом,

— поделилась Анна Михайловская.

Актриса и сейчас любит дачу, но теперь уже сама выполняет роль своих родителей и смотрит на подобную ситуацию с другой стороны.

Публикация от Анна Михайловская (@anna_mihailovskaya)

22 Июл 2018 в 8:28 PDT Сейчас я выросла и уже теперь мой ребенок проводит лето на даче у бабушки и дедушки. И так трогательно Мироша с бабушкой провожает меня и машет до тех пор, пока моя машина не скроется за поворотом. Этот пост все бабашкам и дедушкам! Потому что любовь к внукам у них какая-то особенная, ❤️

— заключила Анна Михайловская.

Кстати, судя по Instagram Анны, она действительно в летнее время довольно часто наведывается на дачу к родителям, где успевает и позагорать и поиграть с сыном.

Чемпионат мира закончился, а наш «чемпионат мира участка» продолжается, сейчас начнётся серия пенальти 😊👩‍👦⚽️ #ох #уж #этот #футбол

Публикация от Анна Михайловская (@anna_mihailovskaya)

15 Июл 2018 в 10:24 PDT Напомним, Анна Михайловская с августа 2013 года до 13 июня 2018 года была замужем за актером Тимофеем Каратаевым . 6 июля 2015 года у пары появился сын Мирослав.

Публикация от Timofey Karataev (@timofey_karataev)

6 Июл 2016 в 9:57 PDT Недавно семья отметила день рождения ребенка.

Публикация от Анна Михайловская (@anna_mihailovskaya)

10 Июл 2018 в 2:51 PDT Несмотря на то что мальчику уже исполнилось три года, актриса все еще не показывает лицо сына в соцсетях, размещая фотографии, где ребенка можно разглядеть только со спины или боком.

Звезда сыграла такие известные роли, как Екатерина (девушка Трофимова) в сериале «Кадетство», Ксения Завидова в сериале «Барвиха», Наталья Егорова в сериале «Маргоша», а сейчас продолжает участвовать в съемках сериала «Молодежка» в роли Яны Самойловой.

Фото: Instagram / @anna_mihailovskaya

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