Блогер Вера Афанасьева: Берегите матерей

Сегодня день рождения моей мамы.

Пять лет уже, как я осиротела, — не верится!

Мы с ней жили вдвоём, и всем лучшим в себе я обязана ей. И вообще — всем.

Странным она была человеком, странным и сложным.

Редкий эстет, уникальна одарена словом, удивительно остроумна.

И имя у неё было сложное и странное — Генриетта.

Всю жизнь жила она в нищете — 60-80 библиотекарских рублей. Но работу не меняла — страстно любила книги, читала каждый день на ночь все самое новое, самое лучшее. И меня приучила.

Позже говорила мне: «Я могла пойти работать в торговлю или на завод, ты была бы обута-одета, но я носила тебе книги, и ты стала человеком. И я человеком осталась».

И умела вести хозяйство, держала огород, прекрасно готовила — я всегда была сыта.

На свои копейки ухитрилась собрать прекрасные и дорогие коллекции. Как — не понимаю. Вещи любили её, шли ей в руки, а она могла ходить в рваных чулках, чтобы купить какой-нибудь, как казалось, пустяк, бирюльку, которые радовали её сердце.

Ее уговаривали отдать меня в интернат, а после — в техникум, но мама сделала все, чтобы я выучилась, окончила университет.

В моем детстве мама сильно пила. Да и как не пить? Всю жизнь одна, я на руках, нищета, полдомика 20 метров, печка, рубка дров после работы, соседи-алкоголики, туалет на улице, за водой зимой приходилось ходить за полкилометра. Но пришло время — и бросила. Сама. Как — тоже не понимаю. Бросила и все. Вернее, продолжала выпивать, но немного, по праздникам.

Мама была весёлая и очень любила жизнь. И меня любила очень, и я её, безумно. Никого больше в жизни я не любила так, как ее.

Она всю жизнь помогала мне, во всем. Особенно с детьми, очень любила своих внучек.

Последние годы жила со мной, и всегда встречала меня обедом, всегда сопереживала мне, всегда давала верные советы. Ох, если бы я слушала ее, умницу!

До самой смерти мама читала сложнейшие книги и каждый день рисовала, до самой смерти была красавицей.

Пять лет я сирота, и мне одиноко без неё.

Я счастливый и удачливый человек, потому что она научила меня видеть красоту этого мира и ценить жизнь. И единственное, что омрачает мое постоянное счастье, — это её отсутствие. Я вспоминаю маму каждый день, в каждой мелочи вижу её и наконец-то хоть чуть-чуть становлюсь похожей на неё.

Но жизнь милосердна, и моя годовалая внучка напоминает мне маму, и тоже лев.

Мама верила в Бога, очень верила, и была добрым и смелым человеком, труженицей, праведницей. Думаю, она сейчас в раю. Кто, если не она?

Я давно должна была написать книгу о маме — в юности она объездила всю страну, сменила много профессий, была на Севере, на Дальнем Востоке, в Средней Азии — многое видела и многое рассказывала. Вряд ли напишу — не описать мне ее.

Берегите матерей.