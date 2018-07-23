Ребенок в Новосибирске стал пленником ночного горшка

Инцидент произошел в Кировском районе на ул. Комсомольской. Годовалый малыш экспериментировал с горшком-стульчиком и … застрял в нем головой. Ночная ваза с ножками уселась на голове так крепко, что даже родители не смогли вызволить свое чадо из плена. Тогда они вызвали на помощь специалистов муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).

«Горшок был снят в течение двух минут с помощью кусачек», — рассказал сотрудник МАСС Илья Сапроненко.

В соцсетях молодые мамы пишут, что такие опыты с горшком проводят едва ли не все маленькие дети. Они советуют сразу после покупки горшка объяснять малышам, для чего он предназначен и внимательно следить за ребенком во время игр с этой «туалетной принадлежностью».