Поколение тревожных родителей. Как не отбить вкус к жизни у своего ребенка

Июль — горячая пора. В коридорах вузов — испуганные лица. Нет-нет, не абитуриентов, а их родителей. Молодежь, напротив, очень спокойна и индифферентна, ведь за них уже все решили. Так уж и быть — хотят родители, чтобы я стал юристом, пойду на юридический. Тем более, что два года подряд мама и папа оплачивали лучших репетиторов города. Пройдет еще несколько лет и со столь же тревожными лицами родители будут выбирать им место работы, параллельно выплачивая взносы по ипотеке на квартиру, которую подарят на окончание вуза. Потому что они «думают о его будущем».

Влияние общемировых трендов

За 20 лет в России выросло целое поколение тревожных родителей — «Generation P» 2.0. Только если у Пелевина речь шла о поколении Pepsi, то мы имеем дело с поколением parents, которые, безусловно, желая своим детям всего самого лучшего, оказывают им медвежью услугу.

С одной стороны, рост родительской опеки — это общемировая тенденция. Согласно исследованиям Pew Research Center, уже в 2014 году впервые за 130 лет количество американской молодежи, которая живет с родителями, превысило тех, кто живет самостоятельно. А это американское общество, для которого традиционно было характерно воспитание в стиле: «18 лет, чемодан, вокзал! До встречи, пиши, не забывай».

Модель СССР была иной, и помогать своим повзрослевшим детям здесь было не зазорно. Однако самостоятельность не отбивалась. Во многом этому способствовали экономические условия, в которых жили семьи: необходимо было работать всем вместе, чтобы как-то прокормить семью.

Последствия «лихих 90-х»

Крен в сторону тревожности и гиперопеки произошел после распада Советского Союза и объясняется условиями, в которых проходило становление «поколения отцов». Их взросление прошло буквально в борьбе за выживание. На дворе стояли «лихие 90-е», полки магазинов пустовали, а пределом мечтаний были вареные джинсы, купленные на барахолке. Кто-то после школы сделал выбор не в пользу ВУЗа, а быстрого заработка: надо было кормить семью. Кто-то только окончил университет и оказался в ситуации, когда устроиться на работу по профессии было почти невозможно: многие предприятия закрылись, где-то месяцами не платили зарплату. В таких условиях разглагольствовать о самореализации было недопустимой роскошью: хотелось одного, а делать приходилось то, что надо. Пройдя через огонь, воду и медные трубы, родители сегодняшних студентов больше всего боятся, что дети повторят их судьбу. Пусть ребенок живет и радуется, а мы все обустроим и купим!

У этих детей есть если не все, то очень много. Рано утром в школу (а то и в университет) их отвозит водитель или провожает бабушка. Потом у них 150 разных кружков, родители контролируют буквально все: от состава продуктов в магазине на наличие вредных добавок до статусов ВКонтакте и фотографий в Instagram.

У них есть все, кроме самостоятельности. Загрузив их по полной и полностью распланировав их жизнь, мы тем самым лишили их интереса к жизни.

Мы вырастили поколение, которое совершенно не готово брать ответственность, не может понять, чем хочет заниматься, куда поступать, где работать.

Начать с малого

Подвести ребенка к мысли, что в 14 лет он уже вполне может заработать на свои карманные расходы — это нормально. Ничего страшного не случится, если один из трех месяцев летних каникул он поработает на раздаче листовок или попробует продвигать соцсети небольшой фирмы. Откройте любой сайт по поиску работы со своим ребенком и выберите вместе. А лучше — пусть он найдет работу сам, без вашего участия.

Поскольку мало кто из наших детей понимает, кем хочет быть, чаще отправляйте его на мероприятия по профориентации. Сейчас все большую популярность приобретают научные мероприятия формата «Наука 0 +»: лекторий для детей по анатомии и хирургии, школы юных химиков и так далее.

Не делайте трагедии, если ваш ребенок поступит в ВУЗ не с первого раза, а пойдет туда после года работы. Куда хуже, если ваши дети выберут университет под вашим давлением, а потом вам придется взывать ко всем богам, чтобы он сдал очередную сессию. Если ваш ребенок не знает, куда пойти учиться, пусть поработает год-два и тогда уже решит, кем хочет быть.

Чаще вовлекайте ребенка в свою профессиональную деятельность, просите помочь с работой: напечатать документ, найти в интернете полезные статьи, обсуждайте проблемы. Пусть он станет вашим коллегой. Детей не надо воспитывать, с ними надо дружить.

И, пожалуй, самое главное, что хочется посоветовать родителям. Перестаньте говорить ребенку, что надо освоить профессии, за которую много платят. Платят не за профессию, а за профессионализм. И фотограф, который любит свое дело, добьется гораздо больших успехов, в том числе финансовых, чем банкир, который каждый день отправляется в офис как на казнь. И что точно можно гарантировать — он будет точно счастливее. Даже совершив все ошибки. Даже набив кучу шишек. Потому что это будут его ошибки и его собственный уникальный жизненный опыт, который он эмоционально проживет. А не пункты плана, написанного родителями.

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