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7 игрушек, которые должны быть у каждого ребёнка
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7 игрушек, которые должны быть у каждого ребёнка 

Детстрана.ру 2 часа назад
Фото: Детстрана.ру
Выбирая игрушку для ребёнка, нужно учитывать его пол и возраст, увлечения и пристрастия, а также то, какие предметы у него уже есть. Кроме того, есть одно правило, которое действует всегда и со всеми: мягкая игрушка — один из самых бесполезных подарков. Будь то медведь ростом с папу или котёнок размером с ладонь, в итоге он всё равно будет пылиться на полке или на диване. Обычно у детей есть 1-2 любимые мягкие игрушки, с которыми они спят и играют, — и больше им не нужно. Поэтому вместо того, чтобы дарить крохе очередного пушистика, возьмите что-нибудь из нашего списка.
Игрушка №1: Музыкальная игрушка
Игрушечный телефон, музыкальный инструмент, планшет или поющий герой мультфильма — что-то из этого «музыкального» списка обязательно понравится крохе и сможет занять его на какое-то время. Кроме того, все игрушки с кнопками прекрасно развивают моторику и координацию малыша. Главное — выбирайте модели с не слишком громким звуком, иначе взрослые обитатели квартиры будут вспоминать вас нехорошими словами.
Игрушка №2: Сортер
Игрушка, которая должна присутствовать в арсенале каждого малыша. Они бывают совершенно разных форм, цветов и размеров; мягкие и твёрдые, со звуковыми и световыми эффектами и другими особенностями. Главные задачи сортера — научить ребёнка различать фигуры, цвета, формы, выучить их названия с помощью взрослых, а также развить моторику.
Игрушка №3: Конструктор
Одна из лучших развивающих игрушек всех времен. Если в советские времена на полках магазинов можно было найти всего несколько однотипных наборов, то сейчас они представлены в избытке. Выбор начинается с обычных пластмассовых или деревянных кубиков и цилиндров (как в нашем детстве), и продолжается в виде наборов с деталями в стиле Lego разных мастей и размеров. Любые конструкторы прекрасно развивают восприятие, воображение, пространственное мышление и моторику, а значит — просто незаменимы для малышей.
Игрушка №4: Обучающие игры с карточками и наклейками
Это находка для родителей, которые любят развивающие занятия. Сложно найти ребёнка, которому не понравится рассматривать яркие карточки с картинками или заполнять наклейками альбом. Особая прелесть таких игр в том, что они тихие, спокойные, не требуют много места и дополнительных материалов — а значит, играть в них можно и перед сном, и в дороге или, например, в очереди в поликлинике.
Игрушка №5: Игровые наборы с пластилином
Ещё один великолепный подарок для малыша. Лепка не только развивает воображение, пространственное мышление и мелкую моторику, но и успокаивает, расслабляет. Незаменимая вещь для возбудимых деток.
Игрушка №6: Пазлы
Прекрасный вариант для развития восприятия и пространственного мышления. К тому же, пазлы надолго увлекут ребёнка, а при необходимости — и успокоят его. Выбирайте большие или маленькие картинки с несколькими крупными или множеством мелких деталей в зависимости от возраста своего чада.
Игрушка №7: Транспорт
Вопреки стереотипам, машинки нравятся не только мальчикам (но им, конечно, в первую очередь). Годовалому карапузу придётся по душе любая движущаяся игрушка, так что для самых маленьких имеет смысл приобрести транспорт на батарейках со звуковыми и световыми эффектами. Крохам также подойдёт крупный самосвал, либо пожарная машина, которую можно возить за собой. А малышам постарше понравятся реалистичные модели, уменьшенные копии автомобилей, железные дороги, треки и прочие «настоящие» механизмы.
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