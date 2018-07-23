Краснодарские врачи не смогли спасти девочку, захлебнувшуюся в море Анапы

Две недели медики одной из больниц краевого центра пытались спасти ребенка, приехавшего на отдых с мамой из Мурманска, но безуспешно.

Девочка поступила в Краснодар в тяжелом состоянии — с отеком головного мозга, в коме и с сердечной недостаточностью.

Она так и не пришла в сознание, сообщает «360».

Следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР по краю проводит проверку по факту смерти в больнице малолетнего ребенка, которого доставили из Анапы с признаками утопления в воде.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

«По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, СМИ сообщили, что в Геленджике унесло в море мужчину, который решил искупаться в шторм.