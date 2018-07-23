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Краснодарские врачи не смогли спасти девочку, захлебнувшуюся в море Анапы
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Краснодарские врачи не смогли спасти девочку, захлебнувшуюся в море Анапы 

АиФ — Юг 48 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Две недели медики одной из больниц краевого центра пытались спасти ребенка, приехавшего на отдых с мамой из Мурманска, но безуспешно.
Девочка поступила в Краснодар в тяжелом состоянии — с отеком головного мозга, в коме и с сердечной недостаточностью.
Она так и не пришла в сознание, сообщает «360».
Следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР по краю проводит проверку по факту смерти в больнице малолетнего ребенка, которого доставили из Анапы с признаками утопления в воде.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.
«По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, СМИ сообщили, что в Геленджике унесло в море мужчину, который решил искупаться в шторм.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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