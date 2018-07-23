50-летняя Валерия озадачила поклонников фотографией с младенцем 

Российская певица Валерия, недавно отметившая 50-летний юбилей, заинтриговала подписчиков публикацией в Instagram c новорожденным малышом, пишет URA.RU.
На снимке звезда прижимает к груди ребенка. Судя по подписи к фотографии, малыш — не ее внук.
Пользователи принялись гадать, кем певица приходится ребенку.
— Ну и пусть не внук… если доверили Валерии, значит не чужой, — написал подписчик.
Другим, напротив, не понравилась загадочная публикация.
— Если хотят держать в секрете, то и зачем выкладывать фото?! Лайк не буду ставить, — говорится в комментарии.
Ранее Пятый канал рассказывал об исхудавшей Валерии, опубликовавшей фото с отдыха в Швейцарии.