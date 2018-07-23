Ещё
50-летняя Валерия озадачила поклонников фотографией с младенцем
Далее:
Читайте также:
Ещё

50-летняя Валерия озадачила поклонников фотографией с младенцем 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Российская певица Валерия, недавно отметившая 50-летний юбилей, заинтриговала подписчиков публикацией в Instagram c новорожденным малышом, пишет URA.RU.
На снимке звезда прижимает к груди ребенка. Судя по подписи к фотографии, малыш — не ее внук.
Пользователи принялись гадать, кем певица приходится ребенку.
— Ну и пусть не внук… если доверили Валерии, значит не чужой, — написал подписчик.
Другим, напротив, не понравилась загадочная публикация.
— Если хотят держать в секрете, то и зачем выкладывать фото?! Лайк не буду ставить, — говорится в комментарии.
Ранее Пятый канал рассказывал об исхудавшей Валерии, опубликовавшей фото с отдыха в Швейцарии.
Пятый канал: последние новости
Карусель с детьми рухнула в екатеринбургском парке аттракционов — фото с места «Ребенок кричал 15 минут» — в Пушкине детей заперли в машине на жаре Законопроект о поиске детей с помощью геолокации гаджетов внесен в Госдуму
Женский форум  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле58
Самые сексуальные и обсуждаемые пары этого лета
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже178
Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры22
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд4
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение