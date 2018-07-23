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«Молодая мама»: поклонники обсуждают трогательный снимок Валерии с ребенком
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«Молодая мама»: поклонники обсуждают трогательный снимок Валерии с ребенком 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
50-летняя Валерия является многодетной мамой — у нее есть трое взрослых детей. Вот уже 14 лет она счастлива в браке с продюсером Иосифом Пригожиным, который также воспитывает троих детей от предыдущего брака.
Валерия и Иосиф не раз говорили о том, что мечтают стать родителями. Сам продюсер признавался в беседе с Teleprogramma.pro, что готов даже на суррогатное материнство, чтобы вновь стать отцом, но его супруга пока что мечтает сама родить малыша.
Вот уже несколько месяцев в микроблогах звезд появляются снимки с очаровательными близнецами, которые внешне очень похожи на Пригожина. Поклонники, впервые увидев малышей, сразу же пришли к выводу, что певица и продюсер тайно стали родителями.
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«Самая сногсшибательная!»: 50-летняя Валерия сразила фанатов худобойПевица и по совместительству мама троих уже взрослых детей, Валерия не перестает удивлять поклонников. Валерия и Иосиф не раз опровергали все слухи и говорили о том, что это не их дети и уж тем более не внуки. Сегодня утром Валерия выложила снимок, на котором держит на руках малыша. «Такой сладкий, что хочется съесть. Не внук», — подписала фотографию Валерия.
Поклонники сразу же начали обсуждать снимок и отметили, что Валерия вместе с малышом смотрится совершенно умилительно, словно молодая мама. «Валерия, вам так идет материнство!». «Такое милое фото», «Чудесный малыш», «Вы созданы для того, чтобы быть мамой», — писали в комментариях поклонники.
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