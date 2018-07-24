Валерия и Иосиф Пригожин подогревают слухи о появлении ребенка в семье

Артистка разместила фото с младенцем на руках.

Певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин , любят интриговать поклонников фотографиями с маленькими детьми. Вот и на этот раз исполнительница поделилась в своем Instagram снимком, на котором она держит на руках малыша.

Такой сладкий, что хочется съесть, ❤️❤️❤️

— подписала она кадр.

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

22 Июл 2018 в 11:51 PDT В хэштегах, чтобы развеять часть домыслов, звезда подписала: «Не внук». Однако Валерия не сообщила, чей это ребенок и как малыш оказался в ее руках. А затем звезду в комментариях еще и внезапно поздравил певец Сергей Лазарев . «Поздравляю от души! Здоровья — самое главное!», — вдруг написал артист. Не удивительно, что поклонники тут же решили — малыш может быть ребенком Валерии и Иосифа Пригожина. Тем более, пара уже признавалась, что давно мечтала о совместном ребенке. Сама Валерия продолжает держать интригу и лишь смеется, когда очередной невнимательный подписчик называет ее бабушкой.

Кстати, подобные фото Валерия с мужем размещают в соцсетях не впервые. Так, в январе текущего года, они оба поделились на своих страницах снимками с младенцами. Чуть позже Иосиф Пригожин все же рассказал об этих детях подробнее: «Это не мои внуки, но эти дети нам не чужие. Это наши дальние родственники, у них родились дети. Я зашел к ним в гости. Это дети детей, которых мы вырастили».

Напомним, пока Валерия является мамой троих уже взрослых детей. Все родились во втором браке с продюсером Александром Шульгиным . В 1993 году появилась на свет дочь Анна, в 1994-м родился сын Артемий, в 1998-м — сын Арсений.

С 2004 года звезда замужем за продюсером Иосифом Пригожиным, у которого также есть трое детей: сын Дмитрий (1989) и дочь Даная (1997) от первого брака и дочь Елизавета Пригожина (1999) от второй гражданской супруги.

Совместных детей у Валерии и Иосифа Пригожина нет, поэтому не удивительно, что поклонники очень ждут новости о пополнении, хотя певице уже 49 лет.

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

16 Июл 2018 в 10:05 PDT Фото: Instagram@valeriya

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