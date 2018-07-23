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В школе № 1212 прошел спортивный праздник «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья»
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В школе № 1212 прошел спортивный праздник «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Пока старшие товарищи на каникулах, у дошкольников учреждения № 1212 жизнь, что называется, бьет ключом. Каждую неделю во всех группах проходят увлекательные мероприятия.
На прошлой неделе у ребят старшей и младшей групп прошли увлекательные состязания. «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья». В рамках запланированных летних мероприятий мальчишки и девчонки читали стихи о лете, танцевали, играли с веселыми клоунами. Всем ребятам праздник очень понравился, дети попросили клоунов приходить почаще.
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