В школе № 1212 прошел спортивный праздник «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья»

Пока старшие товарищи на каникулах, у дошкольников учреждения № 1212 жизнь, что называется, бьет ключом. Каждую неделю во всех группах проходят увлекательные мероприятия.

На прошлой неделе у ребят старшей и младшей групп прошли увлекательные состязания. «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья». В рамках запланированных летних мероприятий мальчишки и девчонки читали стихи о лете, танцевали, играли с веселыми клоунами. Всем ребятам праздник очень понравился, дети попросили клоунов приходить почаще.