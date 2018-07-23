Витю спасет трансплантация почки

Родители ждали этого ребенка 8 лет. К всеобщей радости вместо одного родились сразу двое — мальчик и девочка. Однако вскоре выяснилось, что у маленького Вити Логинова отказывают почки. Сейчас малышу — 9 месяцев, и ему срочно нужна трансплантация. Пожалуйста, помогите.

Беременность у мамы двойняшек — Светы и Вити — Таисии проходила тяжело. У мальчика сразу обнаружили двусторонний гидронефроз. На 34-й неделе была проведена операция экстренного кесарева сечения. Помимо гидронефроза Вите при рождении диагностировали двустороннюю дисплазию (большая часть почечной ткани была покрыта мелкими кистами).

Оба ребенка попали в патологию новорожденных, а у мамы малышек началось воспаление. Через две недели дочку отдали Таисии в палату, а у Вити отказала левая почка, правая едва справлялась. Во время операции Андерсена, которую врачи провели Вите на правой почке, ребенок чуть не умер. Сейчас Вите — 9 месяцев. Мальчик живет дома вместе с родителями и сестренкой. У него — строгая диета, каждую неделю малыш сдает анализы, а без лекарств жить не может.

Ребенка необходима пересадка почки. До этой операции он будет на диализе. Малыша ждут в Институте Петровского сразу после того, как ему сделают все прививки, для трансплантации почки от родственного донора. Сейчас все родные мальчика сдают анализы на совместимость. Сама операция будет бесплатна, но препараты для лучшего приживления донорского органа стоят огромных денег — 2 миллиона 320 тысяч рублей.

Родители Вити Логинова очень просят помочь вернуть здоровье долгожданному малышу.