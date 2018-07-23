Более 40 тысяч новорожденных получили подарки от города

В начала 2018 года более 40 тысяч новорожденных получили от города специальные наборы со всем необходимым, сообщили 21 июля.

— Родителям вручают комплекты при выписке из родильного дома. В них собраны 44 самых необходимых предмета во время первых месяцев жизни малыша: средства по уходу, детская одежда, подгузники, матрац, одеяло, пеленки, пустышки, принадлежности для купания и кормления и многое другое, — отметил руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун

На официальном сайте мэра Москвы сообщили, что подарочные наборы получают все родители. Наибольшее количество комплектов выдали в родильном доме Городской клинической больницы имени Виктора Виноградова.