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Более 40 тысяч новорожденных получили подарки от города
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Более 40 тысяч новорожденных получили подарки от города 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
В начала 2018 года более 40 тысяч новорожденных получили от города специальные наборы со всем необходимым, сообщили 21 июля.
— Родителям вручают комплекты при выписке из родильного дома. В них собраны 44 самых необходимых предмета во время первых месяцев жизни малыша: средства по уходу, детская одежда, подгузники, матрац, одеяло, пеленки, пустышки, принадлежности для купания и кормления и многое другое, — отметил руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
На официальном сайте мэра Москвы сообщили, что подарочные наборы получают все родители. Наибольшее количество комплектов выдали в родильном доме Городской клинической больницы имени Виктора Виноградова.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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