«Не внук»: Валерия удивила снимком с младенцем

Сегодня утром на личной странице «Инстаграма» Валерии появилось трогательное фото. В кадре 50-летняя поп-дива позирует с малышом на руках. «Такой сладкий, что хочется съесть», — подписала она пост, снабдив его уточнящим хэштегом «#невнук».