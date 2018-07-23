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«Не внук»: Валерия удивила снимком с младенцем
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«Не внук»: Валерия удивила снимком с младенцем 

WomanHit.ru 42 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
Сегодня утром на личной странице «Инстаграма» Валерии появилось трогательное фото. В кадре 50-летняя поп-дива позирует с малышом на руках. «Такой сладкий, что хочется съесть», — подписала она пост, снабдив его уточнящим хэштегом «#невнук».
В комментариях многие поклонники стали поздравлять артистку и ее мужа Иосифа Пригожина с пополнением в семье, решив, что пара решилась завести общего ребенка. Однако супруги пока сохраняют интригу. Напомним, что у исполнительницы есть трое взрослых детей от предыдущего брака.
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