«Не внук»: Валерия удивила снимком с младенцем 

Сегодня утром на личной странице «Инстаграма» Валерии появилось трогательное фото. В кадре 50-летняя поп-дива позирует с малышом на руках. «Такой сладкий, что хочется съесть», — подписала она пост, снабдив его уточнящим хэштегом «#невнук».
В комментариях многие поклонники стали поздравлять артистку и ее мужа Иосифа Пригожина с пополнением в семье, решив, что пара решилась завести общего ребенка. Однако супруги пока сохраняют интригу. Напомним, что у исполнительницы есть трое взрослых детей от предыдущего брака.