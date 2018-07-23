Папа с зоны: после 8 лет тюрьмы мужчина пытается доказать отцовство

Казалось, что после освобождения из тюрьмы — безоблачное счастье. На воле ждет любимая жена и двое детей, но жизнь повернулась иначе. Другой мужчина уже занял место мужа и папы.

В итоге Андрею Баскакову пришлось подать иск в суд об установлении отцовства в отношении двоих несовершеннолетних детей Олега и Максима.

В ходе судебного заседания выяснилось, что Баскаков и ответчица Екатерина Тюрина познакомились, когда женщина была замужем, после Баскаков получил срок за убийство ее супруга. Ответчица не отрицает, что вступала в половые отношения с мужчиной, но настаивает на том, что детей от истца у нее нет. По ее словам, первого ребенка она родила от мужа, а второго — от другого мужчины.

Истец же настаивал на том, что и первый, и второй ребенок его. В качестве доказательства мужчина предъявил суду письмо Тюриной ему в тюрьму, в котором она утверждает, что второй ребенок вылитый Баскаков. Также в качестве доказательства истец предъявил квитанции о перечислении Тюриной денег на воспитание детей.

Тюрина же утверждает, что в письмах врала, так как пожалела Баскакова.

Для определения отцовства суд провел молекулярно-генетическую экспертизу, на проведение которой Тюрина дала свое согласие.

В итоге экспертиза показала, что папой семилетнего ребенка действительно является Баскаков, а вот в отношении трехлетнего мальчика отцовство истца не подтвердила.

В результате суд частично удовлетворил иск Баскакова и вынес решение об аннулировании юридического отцовства в отношении семилетнего сына ответчицы и указании в графе «Отец» свидетельства о рождении мальчика фамилию и имя истца. Также суд пояснил Баскакову, что отцовство накладывает на мужчину определенные обязательства, а матери пояснил, что при ненадлежащем выполнении Баскаковым своих обязанностей она может лишить его родительстких прав.

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