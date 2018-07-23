Ребенок, рожденный в ресторане быстрого питания, получил пожизненный абонемент на бесплатную еду

Кроме того, девочку ждет гарантированное рабочее место.

На днях в США пара из Техаса случайно вновь стала родителями в уборной сети ресторанов быстрого питания Chick-fil-A. Об этом отец семейства рассказал на своей странице в соцсети Facebook. Однако необычными родами эта история не закончилась. Узнав о произошедшем, руководство Chick-fil-A не осталось в стороне и подарило новорожденной девочке пожизненный абонемент на бесплатную еду в сети ресторанов и гарантированную работу по достижении 14 лет. Таким образом, пока существуют эти кафе, девочка точно не останется голодной и всегда будет знать, где можно заработать.

История произошла в минувший вторник, 17 июля. Роберт и Фэлон Гриффины отправились в больницу, поскольку у женщины начались схватки. С собой они захватили детей, которых планировали на время родов передать другу рядом с одним из ресторанов сети Chick-fil-A. Прибыв на место встречи, Фэлон поняла, что ей срочно очень нужно сходить в туалет. Кафе уже было закрыто, поскольку все происходило поздним вечером, но сотрудник, все еще находящийся на месте, разрешил женщине воспользоваться уборной.

Я посадил детей в машину к другу, пожелал им доброй ночи, и пошел в ресторан искать жену. Менеджер сообщил мне: «Она в уборной и кричит»,

— рассказал Роберт.

Прибежав к любимой, он понял — времени ехать в больницу уже нет. Головка их общей дочери уже начала появляться на свет. Тогда Роберт заявил жене, что рожать ей придется прямо в уборной. Он позвонил врачам, попросил менеджера принести как можно больше чистых полотенец и принял роды. Мужчина даже справился с двойным обвитием пуповины вокруг шеи его дочери. В результате, врачи приехали лишь через 15 минут после того, как малышка появилась на свет. В конце поста Роберт отметил, что все прошло прекрасно, хоть и не так, как планировалось. И малышка и мама уже выписались домой из больницы, в которую отправились после родов. Обе чувствуют себя хорошо. Девочка получила красивое и длинное имя — Вайолет Граселин Мэй Гриффин.

Интересно, что за врача, принимавшего роды, врачи заставили расписаться самого Роберта. А в свидетельстве о рождении малышки теперь написано название сети ресторанов быстрого питания Chick-fil-A.

Кстати, в социальных сетях руководство поздравило родителей с прибавлением в семействе.

Мы доставляем не только еду, но и помогаем доставлять детей на свет!

— сказано в сообщении компании.

Роберт также поделился фотографией сертификатов, которые были предоставлены сетью ресторанов и сообщил, что их семья теперь счастлива как никогда раньше.

Фото: shutterstock.com