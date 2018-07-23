Татарстанские гаишники помогли роженице добраться до роддома 

История произошла еще 16 июля в Альметьевске. К автоинспекторам Линару Бадыкову и Родиону Гавриличеву, дежурившим на улице, подбежал мужчина. Он рассказал, что его жена, которая находится в его автомобиле, вот-вот родит и ей срочно нужно в роддом. Полицейские пересадили женщину в патрульный автомобиль, включили спецсигналы и проблесковые маячки и успели доставить женщину вовремя. В результате, роды прошли хорошо. На свет появился мальчик. Сегодня, 23 июля, маму с ребенком выписали из больницы. Поздравить счастливых родителей пришли и автоинспекторы, которые подарили им автокресло для малыша.