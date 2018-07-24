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«На приказчика похож»: сыну Розы Сябитовой советуют похудеть и помыть волосы
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«На приказчика похож»: сыну Розы Сябитовой советуют похудеть и помыть волосы 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Популярная телеведущая Роза Сябитова показала снимок сына Дениса, поздравив его таким образом с днем рождения и написав в его адрес приятные слова. Однако в Сети не разделили энтузиазма «главной свахи страны», указали на недостатки молодого мужчины, посчитав, что он совсем не следит за собой и поэтому выглядит непрезентабельно.
56-летняя Роза Сябитова — успешная телеведущая. На протяжении длительного времени она появляется на экранах Первого канала в передаче «Давай поженимся», помогая людям создавать пары для дальнейшей семейной жизни. Тем обиднее, что удачно пристроить своих детей Розе пока не удалось. Громкая и дорогая свадьба дочки Сябитовой Ксении с перспективным юристом Андреем в 2015 году закончилась скоропостижным разводом. 29-летний сын Денис длительное время встречается с женщиной, которая старше его на 15 лет, и даже не знакомит ее с мамой, зная, что Сябитова не одобряет эти отношения.
На днях Денис отмечал очередной день рождения, и звездная мама посвятила сыну трогательные слова и поздравления, опубликовав его снимок в Инстаграме. «Пусть у тебя все будет хорошо. Я люблю тебя, и горжусь тобой!», — написала Роза Сябитова. Но комментаторы в Сети были настроены крайне неблагосклонно к наследнику телеведущей. Они заметили, что внешность Дениса оставляет желать лучшего и посоветовали ему похудеть и помыть волосы. «Срочно помыть и постричь, и бороденку жиденькую сбрить. А то прям купеческий сынок немытый» «Чем гордиться-то? Не удались у Розы дети, сын совсем никакой»
«Похудеть бы ему не мешало, отъелся на мамины деньги. На приказчика похож» «Ужас! Заплывший и с немытыми волосами… Лучше фото не нашлось?» «Он волосы моет когда-нибудь?» Комментаторы в социальных сетях негативно относятся к детям Розы Сябитовой, считая, что они пользуются ресурсами мамы, а сами при этом ничего из себя не представляют. Публику раздражает, когда Сябитова, как любая мать, начинает хвалить своих детей, потому как не видят для этого никаких объективных причин.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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