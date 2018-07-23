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Поклонники переживают за дочку Оксаны Акиньшиной
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Поклонники переживают за дочку Оксаны Акиньшиной 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Малышка повредила ножку.
Известная актриса и многодетная мама Оксана Акиньшина опубликовала в личном блоге кадр, после которого многочисленные поклонники звезды распереживались за ее маленькую дочку.
На размещенном снимке ножка малышки помещена в гипс: судя по всему, девочка ее серьезно повредила.
Моя маленькая конфетка!
— подписала снимок Оксана Акиньшина, сопроводив подпись расстроенными смайликами-эмоджи.
Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013)
23 Июл 2018 в 2:17 PDT  Напомним, Оксана Акиньшина — многодетная звездная мама. В первом браке актрисы в 2009 году появился на свет сын Филипп. В отношениях с кинопродюсером Арчилом Геловани в 2013 году родился второй ребенок Акиньшиной, сын Константин. В октябре 2016 года стало известно, что пара ожидает еще одного малыша, а в конце января 2017-го Оксана родила дочь.
К слову, до недавнего времени звездная мама скрывала свою малышку от посторонних глаз, однако около месяца назад все-таки решила показать кроху публике.
Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013)
10 Июл 2018 в 12:38 PDT  Фото: Instagram
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