Поклонники переживают за дочку Оксаны Акиньшиной

Малышка повредила ножку.

Известная актриса и многодетная мама Оксана Акиньшина опубликовала в личном блоге кадр, после которого многочисленные поклонники звезды распереживались за ее маленькую дочку.

На размещенном снимке ножка малышки помещена в гипс: судя по всему, девочка ее серьезно повредила.

Моя маленькая конфетка!

— подписала снимок Оксана Акиньшина, сопроводив подпись расстроенными смайликами-эмоджи.

Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013)

23 Июл 2018 в 2:17 PDT Напомним, Оксана Акиньшина — многодетная звездная мама. В первом браке актрисы в 2009 году появился на свет сын Филипп. В отношениях с кинопродюсером Арчилом Геловани в 2013 году родился второй ребенок Акиньшиной, сын Константин. В октябре 2016 года стало известно, что пара ожидает еще одного малыша, а в конце января 2017-го Оксана родила дочь.

К слову, до недавнего времени звездная мама скрывала свою малышку от посторонних глаз, однако около месяца назад все-таки решила показать кроху публике.

Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013)

10 Июл 2018 в 12:38 PDT Фото: Instagram

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