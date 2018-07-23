Разбивший в Турции 2-летний россиянин находится в коме

2-летний Гордей Мищенко, который из-за отсутствия ограждений в турецком аэропорту, упал с 9-метровой высоты, пережил две остановки сердца в день. И дважды медики спасали российского малыша. Он находится в глубокой коме.