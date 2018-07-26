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В Прикамье две маленьких девочки выпали из окон
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В Прикамье две маленьких девочки выпали из окон 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Сразу два трагических случая падения детей окон произошло за последние дни в Пермском крае. В обоих случаях пострадали маленькие девочки. О произошедшем сообщают очевидцы в соцсетях, вместе с постами публикуются и фото с места происшествия. Первая трагедия произошла в Перми. Выпавшая из окна девочка лежала в детской больнице на Баумана, 22. Со слов пациентов больницы, она проходила лечение без родителей. В какой-то момент малышка открыла окно в палате, опёрлась на москитную сетку и упала вниз. Палата пострадавшего ребёнка находилась на четвёртом этаже. О состоянии пострадавшей ничего не сообщается.
Вторая трагедия случилась 25 июля в городе Чайковском. С пятого этажа жилого дома упала трёхлетняя девочка. Как говорят соседи, мама в это время с младшим ребёнком выходила в магазин. Трёхлетняя девочка находилась дома одна. На месте трагедии работали сотрудники полиции, Скорой помощи. Девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии.
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