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Двухлетний ребенок захлебнулся в воде в день своего рождения в Туапсе
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Двухлетний ребенок захлебнулся в воде в день своего рождения в Туапсе 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 23 июля — Новая Кубань. Страшные события разворачивались 21 июля. 2-летний малыш оказался в бассейне. Он был неглубоким, высота чаши составляет всего 1 метр.
Родители обнаружили случившееся практически мгновенно. Спустя считанные минуты мальчика достали из воды, но он был уже мертв.
— По факту случившегося проводится доследственная проверка, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. По её результатам примут процессуальное решение.
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