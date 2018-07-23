Двухлетний ребенок захлебнулся в воде в день своего рождения в Туапсе

Краснодар. 23 июля — Новая Кубань. Страшные события разворачивались 21 июля. 2-летний малыш оказался в бассейне. Он был неглубоким, высота чаши составляет всего 1 метр. Родители обнаружили случившееся практически мгновенно. Спустя считанные минуты мальчика достали из воды, но он был уже мертв. — По факту случившегося проводится доследственная проверка, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. По её результатам примут процессуальное решение.