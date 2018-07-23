Владимир Вдовиченков и Елена Лядова: «Тема детей нас интересует»

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков — одна из самых красивых, но в то же время самых закрытых пар в российском кинематографе. На светских мероприятиях они появляются вместе довольно редко, а уж вызвать их на беседу и вовсе большая журналистская удача.

О совместном досуге

Владимир: В кино мы, конечно, ходим. И ходим часто. Я не могу сказать, что есть фильм, на который нужно обязательно сходить. Наверное, должна совпасть масса деталей. Мы посещаем разные фильмы, но предпочитаем семейное кино. Да и примерно половина фильмов, где я снимался, семейные.

О недопустимом в кино

Владимир: Нельзя назвать семейными фильмы, где ругаются матом, пьют, где ужас происходит, а ребенок смотрит и думает: «Неужели я в этом мире буду жить? Не хочу. Верните меня обратно!» Мне кажется, всему свое время. Сначала одно нельзя смотреть, потом — другое. Мы же здравые люди и понимаем, что ребенок никуда не денется, он вынужден будет окунуться в эту жизнь. Пусть вырастет и поймет, что жизнь — непростая вещь, но все это должно происходить потихоньку.

Елена: Я думаю, что в жизни и так много моментов, мимо которых ребенок не пройдет. Поэтому оставим для детей что-то светлое — это детское кино, мультфильмы, какую-то радость через искусство. Все остальное они в жизни увидят своими глазами.

О детских фильмах

Владимир: Мы сейчас снялись в одном детском кино. Хотя это, может быть, не совсем детский фильм. Он про семью, про то, как ужасна потеря детей, про разногласия в семье. Наверное, пережить подобные проблемы в искусстве — более безболезненно, чем пережить в жизни. Нас тема детей интересует. Мы с удовольствием рассматриваем такие предложения, и они стоят для нас на первом месте. Условно говоря, вот перед нами два сценария, и один из них более добрый, человечный. Наш выбор — остановиться на этой картине.

О критике друг друга в работе

Елена: Мы не критикуем, мы поддерживаем друг друга.

Владимир: Мы, конечно, обсуждаем выбор и сценария, и ролей. Вообще, все, что касается работы, — это же часть нашей жизни и, конечно, мы это согласовываем между собой.

Об отношении к воспитанию

Владимир: Меня в детстве били, наказывали. Жалею ли я об этом?.. Жалею. Иногда можно было бы договориться, но иногда, мне кажется, стоило и шлепнуть. Все зависит от ситуации. Но у меня есть младший брат — ему в детстве никто плохого слова не говорил. И он вырос чуть-чуть лучше, добрее, терпеливее, сдержаннее, спокойнее, чем я. У нас в стране была жизнь непростая, а еще и дети со своими проблемами, при этом и так тяжело жить!.. Но мне кажется, мы постепенно приходим к тому, что задумываемся над вопросом: ну как можно обижать детей беззащитных? Конечно, детей обижать нельзя: с ними нужно дружить, их нужно любить, с ними нужно договариваться. И это вам вернется сторицей 20 раз.

Елена: Я считаю, если ребенок даже маленький — это пусть и не окончательно сформированная, но все-таки личность. Ее надо уважать, считаться с ней и понимать, что когда-то эта личность вырастет, и результат отношений в детстве как раз будет отражаться и во взрослой жизни. Если ты не хочешь получить сдачи со временем, то лучше, наверное, все решать через любовь, понимание и человеческие объяснения.

О помощи своим детям в выборе профессии

Владимир: Мне кажется, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Мне кажется, когда ребенок вырос, стал взрослым, я уже свое дело сделал. Я вложил в него какие-то мысли, соображения, пристрастия, симпатии. И теперь он владеет всем этим… Иногда человек слеп, тебе кажется: я вот сейчас подскажу, и все будет правильно. Но никто никого не слушает, а делает так, как считает нужным. Так что лучше не лезть и не мешать. Как говорится, «эх, сколько мама говорила!».

Родителей начинаешь слушать, когда становишься взрослым — таким же, как родители. Тогда понимаешь: «Правильно мне мама с папой говорили». Но для этого надо пройти путь самому, набить шишки самому, споткнуться 20 раз, потерять… И только спустя годы понимаешь, что нужно делать, чего не нужно.

О гардеробе

Елена: У меня нет любимого предмета гардероба. При выборе наряда имеют значение настроение и формат мероприятия.

О Москве и гостях столицы

Владимир: Москва этим летом преобразилась. И в большей степени это заслуга чемпионата мира по футболу. Было много туристов, футболистов, во всех барах — толпы веселых посетителей. Мы не болельщики, но наша жизнь тоже связана с футболом. Оказалось, что все наши творческие планы очень сильно зависят от количества голов, забитых на улицах, потому что в связи с чемпионатом нельзя было сниматься в Москве. Поэтому все экспедиции были вынесены за пределы столицы и приходилось сниматься где угодно, но только не в столице.

О спорте в жизни

Владимир: В нашей жизни спорт — это простая физкультура. Это зарядка, пешие прогулки, контроль питания. Конечно, есть у нас и карта фитнес-клуба, но как-то руки не доходят. Зато зарядка у нас каждый день.