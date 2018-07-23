Объявлены победители международных соревнований по ментальной арифметике ALOHA 2018

Минобрнауки и МОСКВА, 23 июля. / ТАСС /. В Москве прошли Международные соревнования по ментальной арифметике ALOHA 2018, на которых выявили самых умных детей со всего мира. В России мероприятие проводилось впервые при поддержке Россотрудничества МИД РФ Ростуризма . Более 600 детей из 39 стран мира в возрасте от пяти до 13 лет соревновались по 10 разным уровням.

Дети из Мексики, Испании, Ирландии, Хорватии, Малайзии, Индии, Бангладеш, Узбекистана, а также из регионов России и других стран мира приехали вместе с родителями в Москву в Центр международной торговли , чтобы продемонстрировать свои способности по уникальной методике.

Участники соревновались в нескольких категориях и решали примеры различной сложности. Все дети должны были в течение пяти минут решить 70 арифметических примеров из нескольких слагаемых. «Видите, когда вы мне задаете пример, мои руки автоматически начинают считать, хотя абакуса (древние счеты для арифметических вычислений) перед о мной нет. Я представляю в облаках абакус и на нем руками быстро считаю», — поделился 7-летний Эмир Желихаш из Нальчика, который занял второе место по второму уровню.

"Данное мероприятие — это настоящий праздник и для родителей и для детей. Они приехали со всех концов земного шара, чтобы участвовать в соревнованиях. Не только на футбол могут приехать из Эквадора, Мексики, Испании, Хорватии, Индии, Бангладеш, Китая и др стран, но и на международные соревнования по ментальной арифметике, что собственно сегодня наблюдаем. Можно сказать, что благодаря этим соревнованиям мы закладываем фундамент дружественных отношений между нашими странами. Ведь дети наше будущее и мы вместе с родителями работаем над тем, чтобы они стали еще умнее", — рассказала Жанна Хегай, генеральный директор ALOHA Mental Arithmetic в России.

Во время объявления победителей некоторые мамы от радости не могли сдержать слез — их дети самые умные. 6-летний Саша и 7-летняя Элина из Москвы считают так быстро, что родители даже не могли себе такое представить в их возрасте.

"Для меня большая честь увидеть столько детей на наших соревнованиях. Ведь все они занимаются методикой, которую я создал много лет назад. Сегодня здесь можно увидеть моего ученика из Китая, который 20 лет назад в возрасте 7 лет начал обучаться по этой системе и он до сих пор по ней и считает. Помимо него, также приехали мои ученики из Индии и Мексики. Они могут в течение 30 секунд вам сказать, в какой день недели вы родились, если вы им скажете свою дату рождения. Я очень рад, что моя методика известна и в России и дети с малых лет начинают обучаться по ней", — отметил Мун Сун Ло, основатель ALOHA.

Среди гостей соревнования можно было увидеть послов иностранных государств в РФ, а также педагогов из московских школ и вузов. «Дети развиваются и обучение детей в малом возрасте по этой уникальной методике поможет им лучше понимать математику и им станет легче считать. Ведь не каждому ребенку дается этот предмет. Уверен, данная методика — это еще один способ, подготовить хороших аналитиков и программистов», — прокомментировал Алексей Анатольевич Попов , доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Абсолютными чемпионами по быстрому счету на Международных соревнованиях по ментальной арифметике ALOHA 2018 стали: Влад Казеев из Москвы, Рашид Кешев, Саида Алакаева из Респ. Кабардино-Балкария и др. Остальные дети из Индии, Бангладеш, Испании, из регионов России и др стран заняли достойно первые, вторые и третие места по разным уровням.

Международная программа ментальной арифметики ALOHA (Abacus Learning Of Higher Arithmetic) — это комплексная программа интеллектуального развития детей. В нее входит обучение сложению, вычитанию, умножению, делению, работе с процентами и дробями, возведению в квадратную степень и извлечению квадратного корня. Уже на 5 месяце обучения дети способны умножать двузначные на однозначные. Кроме того, за время обучения у детей развивается память, концентрация внимания, образное мышление, слуховое внимание, а также способность производить в уме любые арифметические операции с большой скоростью.

Программа унифицирована и присутствует в 39 странах мира, среди которых Канада, США, Мексика, Испания, Ирландия, Хорватия, Малайзия, Индия и другие страны. Дети занимаются по одинаковым учебным пособиям и единой программе. В случае успешного завершения уровня в одной стране, можно продолжить обучение по следующему уровню в другой стране присутствия ALOHA. Существует разделение программы по возрастам, дети от 5 до 7 лет занимаются по программе Tiny Tots и более медленно изучают программу (10 уровней), дети от 8 до 13 лет изучают программу быстрее (8 уровней по 3 месяца каждый).

Один раз в год проводятся Всероссийские соревнования по ментальной арифметике. В мае 2017 года состоялись первые всероссийские соревнования по ментальной арифметике ALOHA, в которых приняли участие 100 детей. А 3 февраля 2018 года в Москве прошли вторые всероссийские соревнования, участниками которых стали свыше 200 детей.