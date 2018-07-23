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Ребенка придавило ограждением спортивной площадки в Приозерском районе
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Ребенка придавило ограждением спортивной площадки в Приозерском районе 

Ivyborg.ru 1 час назад
Девочка попала под обрушившееся ограждение спортплощадки. Ребенок был доставлен в больницу города, с диагнозом: «сотрясение головного мозга».
Происшествие случилось в загородном клубе поселка Орехово Приозерского района. Как сообщается, женщина оперлась на ограждению спортивной площадки. Неожиданно перегородка рухнула. В результате этого, придавило дочь женщины, находившуюся на площадке. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.
В детской больнице, после осмотра врачами, девочка была отпущена домой в удовлетворительном состоянии. Следователи осмотрели спортплощадку. Были зафиксированы подгнившие части деревянного ограждения. По данному факту проводится проверка.
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