Ребенка придавило ограждением спортивной площадки в Приозерском районе

Девочка попала под обрушившееся ограждение спортплощадки. Ребенок был доставлен в больницу города, с диагнозом: «сотрясение головного мозга».

Происшествие случилось в загородном клубе поселка Орехово Приозерского района. Как сообщается, женщина оперлась на ограждению спортивной площадки. Неожиданно перегородка рухнула. В результате этого, придавило дочь женщины, находившуюся на площадке. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.

В детской больнице, после осмотра врачами, девочка была отпущена домой в удовлетворительном состоянии. Следователи осмотрели спортплощадку. Были зафиксированы подгнившие части деревянного ограждения. По данному факту проводится проверка.