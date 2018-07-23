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Следственный комитет начал проверку по факту гибели 1,5-месячной девочки в больнице Сызрани
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Следственный комитет начал проверку по факту гибели 1,5-месячной девочки в больнице Сызрани 

ТРК Губерния 50 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Все обстоятельства произошедшего выясняются, назначено судебно-медицинское исследование, сообщает СУ СК РФ по Самарской области. Полуторамесячная девочка скончалась в реанимации горбольницы № 2 11 июля. Ребенок, которого врачи все это время считали здоровой, умер от врожденного порока сердца. Болезнь у малышки не диагностировали ни в утробе матери, ни после появления на свет. Между тем тольяттинские медики, во время беременности женщины говорили о возможном пороке сердца у плода, о чем была сделана запись в карте пациента. Однако в Сызрани, по словам родителей, диагноз не подтвердили и заключили: патологий не выявлено. В роддоме и поликлинике по месту жительства педиатры не выявили никаких аномалий у грудничка. А частые капризы девочки, по мнению врачей, объяснялись коликами. 11 июля родителей всерьез обеспокоило состояние здоровья своего чада и они без записи пришли к педиатру. Врач сразу же направила девочку в горбольницу № 2. Там медики в срочном порядке госпитализировали ребенка и увезли в реанимацию. За жизнь малышки боролись, как могли. К сожалению, спасти девочку уже не удалось. В больнице уточнили, что ребенок поступил в крайне тяжелом состоянии. Вскрытие проводилось в Самаре. Выяснилось, что у малышки действительно был сложный врожденный порок сердца. Родители ребенка подали заявление в прокуратуру Сызрани. Они надеются на то, что виновных накажут за халатность, пишет «КТВ-Луч». В скором времени будет принято процессуальное решение и по результатам проверки, инициированной следственным комитетом.
Фото: pixabay.com
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