Как пережить смерть детей

Трагедией закончилось катание на лодке по реке Бузан в Астраханской области. Маленькое судно перевернулось на воде, погибли трое детей. Уже известно, что несовершеннолетних перевозил местный парень, он находился под действием наркотиков. Сейчас обезумевшие от горя родители мечтают наказать злоумышленника. Мужчина задержан полицией. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

От смерти в нежном возрасте не застрахован никто. Дети гибнут от несчастных случаев, «сгорают» от болезней и даже совершают самоубийство. Трагедию родителей, потерявших ребенка, сложно описать словами. Многие, кто перенес это, признаются — хочется лечь рядом и умереть.

Как пережить смерть сына или дочери и остаться в здравом уме и твердой памяти. News.ru попросил социального психолога Александра Усанина и врача-психотерапевта

Юрия Вяльбу.

Бог в помощь

Все опрошенные специалисты советуют переживающим горе родителям уверовать в Бога. Эксперты утверждают, это один из самых действенных способов уменьшить страдания от потери. Даже если до этого вы были убеждённым атеистом, поступиться своими убеждениями стоит, чтобы не сойти с ума.

— Что все мы бессмертны, что души не умирают. Мы можем просто на время расстаться. Мы всегда снова встретимся с теми, кого мы любим, — говоритАлександр Усанин.

Еще 100-200 лет назад люди переживали смерть близких гораздо легче. Причина — все были поголовно верующие. Они рассуждали так: физическая оболочка умерла, но душа жива-здорова, и она улетела в лучшие миры.

— Когда человек находится в чисто атеистическом понимании мира, он себя воспринимает как просто тело и всего близкого, как просто тело. В такой концепции тяжелее переносится смерть. Когда человек воспринимает себя как душу, то потеря тела не вызовет такую негативную реакцию, — отметил Юрий Вяльба.

Творить добро

Этот способ справиться с горем подходит для атеистов. Чтобы пережить трагедию, нужно творить добро. Например, посадить в честь погибшей дочери несколько деревьев, помогать больным детям, организовать фонд помощи. Психологи утверждают, это помогает справиться с жизненными невзгодами.

— Человек так устроен: чем больше любви мы отдаём, тем больше успокоения получаем. Чем более возвышенные мысли, тем меньше страдания. Можно даже мысленно обратится к покойнику: это всё в память о тебе, это всё для тебя, — сказал Александр Усанин.

Родить ещё одного ребенка

Совет, который кажется кощунством в первые дни и месяцы после пережитого горя. Но когда страдания чуть поутихли, стоит над этим подумать.

— Потеря ребенка может скомпенсировать некое переживание, когда у человека теряется смысл жизни, он не понимает зачем жить дальше. Младенец может заполнить внутреннюю пустоту и привнести в вашу жизнь новый смысл, — сказал Юрия Вяльба.

Главное, чтобы беременность случилась тогда, когда горе уже улеглось. В момент сильного переживания по покойному делать этого не стоит. Сильный стресс сказываются на состоянии плода и вы рискуете потерять еще одного ребенка.

Показать себя специалисту

Когда болит зуб, мы идём к стоматологу, когда сердце — к кардиологу, а когда душа — почему-то плачем в подушку. Это неправильно. Психологи и психотерапевты нужны как раз для того, чтобы залечивать душевные раны. Эксперты располагают методами, помогающими «снизить интенсивность переживания», «минимизировать состояние горя», напоминает Юрия Вяльба. Держать всё в себе — чревато для здоровья.

— Энергетика вины, страха несёт мощный разрушающий эффект на всё тело. У человека, возникают проблемы с внутренними органами, сосудистой системы, эндокринной системы, — рассказал он.

Конечно, собственное здоровье — это последнее, о чём думают убитые горем родители. Но специалисты настаивают—— своему ребенку вы уже не поможете, а вот себе можете вполне.