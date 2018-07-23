Хайди Клум безжалостна

Хайди Клум (Heidi Klum) может заставить плакать коллег или сидеть с каменным лицом на шоу America's Got Talent. И когда ее пытались пристыдить за то, что ее дочери любят ходить на высоких каблуках, она нашлась что ответить.

Бывшая модель Victoria’s Secret нацелила свой гнев на тех, кто пытался пристыдить ее за интервью, которое она дала изданию Elle. Она рассказала о той критике, которая обрушилась на нее как на мать за то, что она позволяет своим дочерям, четырнадцатилетней Хелен и восьмилетней Лу, носить обувь на высоком каблуке.

«Люди по всему миру, особенно в Германии, расстраиваются, когда видят моих дочерей на каблуках, — сказала Хайди. — Это неважно!» Она объяснила, что ее дочери носят каблуки только в особых случаях и обычно только во время короткой прогулки от машины до ресторана.

Она также отметила, что это выбор ее дочерей — носить каблуки, Хайди не понимает, почему это беспокоит такое большое количество людей. «Если мы идем в ресторан, они хотят выглядеть соответствующе, — отметила Клум. — Ну и что, если они сделают двадцать шагов от машины до ресторана на высоких каблуках? До тех пор, пока они хорошо себя ведут и у них хорошие отметки, они могут надевать все, что хотят».