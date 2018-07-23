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Хайди Клум ответила, почему её дети ходят на высоких каблуках
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Хайди Клум ответила, почему её дети ходят на высоких каблуках 

Журнал ОК! 1 час назад
В своем недавнем интервью для журнала ELLE 45-летняя Хайди Клум поразмышляла на тему, которую она называет «момми-шейминг» (Mommy shaming), что можно перевести как «унижение мам». Модель рассказала, что она чуть ли не каждый день сталкивается с унижениями из-за якобы неправильного воспитания детей.
Как сообщила звезда, в последнее время её часто критикуют за то, что её дочери носят высокие каблуки.
Люди расстраиваются, особенно в Германии, когда видят, что мои дочери носят обувь на высоких каблуках. Ну и что ж!
Фотография: Legion-Media Хайди Клум с дочерью Хелен
«Когда мы идем в ресторан, им нравится наряжаться. Что такого в том, что они пройдут 20 шагов на каблуках от машины до ресторана? Пока они хорошо себя ведут и прилежно учатся, они могут носить все, что захотят, — продолжила мама четверых детей.
Немецкая модель, напомним, воспитывает 14-летнюю Хелен, 12-летнего Генри, 11-летнего Йохана и восьмилетнюю Лу. Троих из них Хайди родила от бывшего мужа, певца Сила. Биологическим отцом старшей дочери звезды является Флавио Бриаторе, однако в 2009 году Сил официально её удочерил.
Хайди Клум с детьми
Кстати говоря, все четверо детей уже знакомы с 28-летним возлюбленным Клум — Томом Каулицем. Всей семьей (и даже с братом Тома Биллом) они уже ходили в Диснейленд.
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