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«Люди расстраиваются, когда видят моих дочерей на каблуках»: Хайди Клум рассказала о критике в адрес ее детей
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«Люди расстраиваются, когда видят моих дочерей на каблуках»: Хайди Клум рассказала о критике в адрес ее детей 

WMJ.ru 51 минуту назад
Фото: WMJ.ru
45-летняя матьчетырех детей Хайди Клум подверглась критике в Сети.
Супермодель Хайди Клум воспитывает четверых детей: 14-летнюю Хелен, 12-летнего Генри, 11-летнего Йохана и 8-летнюю Лу. Многодетная мать пытается не мешать самовыражению подростков, но методы ее воспитания вызывают недопонимание у многих.
Так, Хайди не видит ничего плохого в том, чтобы 14-летняя Хелен и 8-летняя носили обувь на каблуке. Однако, супермодель признается, что методы ее воспитания часто подвергаются критике.
— объяснила свое мнение Хайди в интервью журналу Elle.
А ты за или против, чтобы дети ходили на каблуках?
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Фото:Instagram
Видео:Instagram, eastnews
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