«Мальчик живёт в страхе»: бывший муж запретил сибирячке увозить 14-летнего сына в Италию

Елена Котова встретила Олега Е., когда ей было 19 лет, а ему 24. Но роман был недолгим — молодой человек уехал на учёбу во Владивосток, и они перестали общаться. Прежде чем Олег снова появился в жизни девушки, Елена успела неудачно выйти замуж, а после её развода пара воссоединилась. Сибирячка забеременела, и вскоре Олег и Елена стали жить вместе — в квартире на левом берегу. Хотя их совместная жизнь была далека от идеала — довольно быстро после рождения Роберта отношения разладились.

«Он не делал [предложения] — разговора об этом просто не было. Мы жили мирно, не могу сказать, что мы постоянно ругались, ссорились. Просто жили двумя семьями — был Олег Николаевич и были мы с Робертом. Его не интересовала наша жизнь, а мы, как выяснилось, не знали многого о его жизни», — рассказала корреспонденту НГС Елена Котова.

По её словам, когда Роберту исполнилось 9 лет, пара поссорилась так сильно, что Олег выгнал жену с ребёнком из дома.

«Я зашла на кухню и увидела, что он заставляет сына вылизывать языком тарелку. Причём тарелка была моя, а не ребёнка, — я просто не успела её помыть. Вот и повод был для ссоры», — вспоминает мать Роберта.

Елена с сыном-третьеклассником уехала жить к маме — Любови Котовой, и бывший муж ещё несколько лет никак не пытался вернуть семью. Последние 4,5 года Роберт живёт в квартире бабушки. По словам Любови Котовой, отец-бизнесмен платит алименты эпизодически, так что содержание подростка почти полностью лежит на семье его матери.

Осенью 2015 года Елена поехала отдыхать в Италию — там сибирячка познакомилась с нынешним мужем Грегорио Престера. С Еленой его объединила в том числе медицина — по образованию она врач-дерматовенеролог, а в последнее время работала фармацевтом. Грегорио же водит машину скорой помощи. Итальянец живёт в большом семейном доме в коммуне Гасперина на юге Италии, куда вскоре переехала и Котова.

Они поженились около года назад — Елена планировала привезти Роберта не только на свадьбу, но и на постоянное место жительства. Мальчик уже давно учит итальянский язык и, по его словам, очень хочет переехать к маме, отчиму и 2-месячному брату Кристиану Антонио.

Ещё до рождения второго сына, в сентябре 2017 года, Котова подала иск в Заельцовский районный суд (в этом районе прописан Роберт — в квартире бабушки), чтобы сын переехал к ней. Мирового соглашения с экс-супругом заключить не удалось — он неожиданно не отпустил Роберта, заявив, что сын нужен ему самому.

«Первой в суд обратилась Лена, она сказала ему: «Дай мне нотариально заверенное согласие на поездку», сначала просто на каникулы просто, чтобы познакомиться, ещё свадьбы никакой не было. Роберт позвонил: «Ты меня на зимние каникулы пустишь?» — «Я подумаю». Потом ещё раз «я подумаю». Не пустил на зиму, не пустил на лето… И всё это преподносится как «я забочусь о сыне»», — рассказала бабушка Роберта.

Сам мальчик говорит, что его отец ничего о нём не знает: ни об отличных оценках в гимназии с углублённым изучением математики, ни о достижениях в спорте, ни даже об увлечениях.

«Он не бьёт, но постоянно смеется, обзывает. Когда занял первое место в теннисном турнире, он сказал: «Из скольки, из двух человек, что ли?». [Когда мне было 13 лет] спросил, есть ли у меня девочка. Я сказал, что пока нет. Он спросил: «Ты что, гей?».

Ещё говорит, что «в Италии ты будешь никому не нужен, будешь как чурка, тебя там будут все обманывать».

(М. М. : Почему он тогда не пускает тебя к матери?) Я уже в принципе понял, зачем [ему это], — он хочет отомстить маме. Завидно, скорее всего. Как он считает, она меня не пустила в Киров на машине ехать [к его родственникам] на два дня, хотя я сам отказался, плохо переношу поездки на машине. Он решил, что я сам не мог отказаться», — пояснил НГС Роберт.

По словам матери Роберта, судебные заседания постоянно переносились — так долго, что Котовы подали заявление на затягивание процесса. В итоге дело оказалось в Ленинском суде, по месту жительства Олега Е.

В суде опрашивали Роберта, Олега и семью Елены — сама она смогла побывать не на всех заседаниях: перед рождением Кристиана сибирячка уехала в Италию к мужу. Котова подчеркнула, что суду они предоставили все документы о жилищных условиях (дом с террасой и видом на море) и данные о муже и его доходах.

Грегорио, по её словам, очень переживает за сына любимой жены, «который хочет жить в Италии со своей семьёй, настоящей семьёй, в которой мы все сможем взять на себя заботу о Роберте»,

— так он написал корреспонденту НГС через Елену.

Подросток же прошёл психолого-педагогическую экспертизу, в которой, по его словам, чётко дал понять, что не хочет жить с отцом. Однако 10 июля суд определил, что пока мать в другой стране, Роберт должен жить с папой. Тот пришёл забирать ребёнка домой вместе с приставом, но мальчик забаррикадировал комнату и так и не вышел. Теперь, по словам Любови Котовой, её внук «живёт в постоянном страхе», что отец выкрадет его из дома.

Ближайшее заседание, где суд рассмотрит вопрос о переезде мальчика в Италию, состоится в конце июля. До этого момента семья боится, что отец всё же найдёт способ забрать Роберта — это и побудило, по словам семьи Котовых, обратиться в СМИ.

Корреспондент НГС попыталась узнать позицию самого Олега Е. по поводу сына, однако он отказался беседовать с журналистом.

«Я ничего вам не собираюсь говорить», — лаконично высказался он и положил трубку. По словам матери, сейчас он подал иск на бывшую тёщу, которая якобы запрещает Роберту переезжать к нему.

Как отмечает независимый от обеих сторон адвокат, эксперт по семейным конфликтам Елена Пешкова (коллегия «Потапов и партнёры»), обычно при разводе суд оставляет ребёнка всё же с матерью — во многом потому, что отцы и сами не занимают активную позицию по поводу места жительства ребёнка.

«Некоторые такие судебные споры в моей практике заканчивались мировым соглашением, когда муж добровольно выпускал ребёнка [из страны] с бывшей женой.

Когда адекватный человек видит, что его ребёнок не ущемлён, что достойные условия, порядочный человек, он, подумав, поразмышляв — особенно когда он не живёт с ребёнком долгие годы, — он говорит: «Ладно, пусть едет»»,

— пояснила адвокат.

По её словам, как правило, по делу проходит несколько психологических экспертиз — суду необходимо собрать как можно больше информации о том, где и в каких условиях лучше жить ребёнку.

При этом судья обязан учесть мнение самого ребёнка, если он достигает 10 лет, — считается, что к этому возрасту дети уже способны формулировать собственные желания.

Хотя, как подчеркнула Елена Пешкова, не всегда прямой ответ ребёнка («Хочу жить с мамой» или «Хочу жить только с папой») отражает его настоящие чувства — многое он может говорить под давлением родителя. Поэтому и нужны психологические экспертизы — в них специалист задаёт множество вопросов, которые на первый взгляд только косвенно относятся к теме, но на самом деле показывают, где ребёнок действительно хотел бы жить.